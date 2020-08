Secreta y por Zoom: Sean Penn contó cómo fue su “boda COVID” con Leila George, su esposa 30 años menor que él

Sean Penn se casó con Leila George, hija de Vincent D'Onofrio (The Grosby Group)

Sean Penn, de 59 años, ha confirmado que es una vez más un hombre casado. El ganador de dos premios Oscar contrajo matrimonio con su novia, la también actriz Leila George, de 28. Tras cuatro años de noviazgo y en plena pandemia, la pareja dio el “sí, quiero” en una íntima ceremonia civil que fue oficiada a través de Zoom.

Anoche el presentador de televisión Seth Meyers, durante una entrevista, se atrevió a hacerle la pregunta de rigor a Penn: “¿Es cierto que te has casado con Leila?”. El actor y director, en lugar de enfadarse como ya ha ocurrido otras veces cuando lo interrogan sobre su vida privada, esta vez sonrió y enseñó el anillo de casado a cámara para confirmar que los rumores eran ciertos.

Penn reveló que se casó con Leila el jueves pasado en una breve ceremonia realizada por videoconferencia con sus hijos Dylan, de 29 años, y Hopper, de 26, ambos presentes. “Hemos hecho una boda COVID”, explicó Sean. “Nos conectamos desde casa por Zoom con un concejal que ofició la ceremonia con mis dos hijos y el hermano de mi mujer como únicos testigos. Así fue”, reveló el intérprete durante su aparición en el programa nocturno.

“Eso en realidad suena bastante agradable y poco estresante”, le comentó el presentador. “Digamos que hay factores socialmente liberadores durante el COVID”, bromeó el actor, que el 17 de agosto cumplirá 60 años.

Sean Penn mostró su anillo de casado durante una entrevista el lunes

Los rumores sobre su matrimonio comenzaron el pasado fin de semana cuando la pareja fue vista llevando alianzas de oro, mientras que las amistades de ambos los felicitaban en redes sociales antes de la confirmación oficial el lunes.

El actor previamente había estado casado con Robin Wright desde 1996 hasta 2010, con quien tuvo sus dos hijos, y con Madonna desde 1985 hasta 1989. También tuvo una relación con la actriz Charlize Theron a la que pusieron fin en junio de 2015. Además fue vinculado con Scarlett Johansson y con la modelo checa Petra Nemcova.

En 1985 se casó con Madonna, de la que se divorció en 1989 tras cuatro años de tumultuosa relación que los llevó a estar décadas sin hablarse

Penn y George comenzaron su relación en 2016, cuando él tenía 56 años y ella solo 24. El actor estaba recién separado de Theron. Sin embargo, decidieron mantener su romance lejos de los flashes de los paparazzi y no asisten a eventos juntos.

Leila, nacida en Australia, es hija del actor y productor Vincent D’Onofrio, conocido por la serie “Law & Order” , y su madre es la también actriz italiana Greta Scacchi. La joven decidió seguir los pasos de sus padres y estudiar actuación. Aunque es la única hija de la ex pareja, también tiene tres hermanos: Matteo, de 22 años, del lado de su madre y Elias, de 20, y Luka, de 12, del lado de su padre.

Vincent D'Onofrio con su hija Leila George (Reuters)

La actriz incluso apareció en el audiolibro de Penn, " Bob Honey Who Just Do Stuff”. En los últimos meses la pareja estuvo muy involucrada con diferentes causas sociales, entre ellas, ayudando a voluntarios en los puestos de test de COVID-19 en Los Ángeles.

La estrella de Hollywood admitió recientemente que puede ser “difícil” a nivel personal. En una entrevista con The Howard Stern Show en junio, el actor reconoció es no es tipo fácil de tratar: “¿Soy difícil? Sí, eso creo. Diré que soy una persona que siente y expresa enérgicamente, he engañado a la gente para que piense que todo se trata de mí‘”. En esa misma conversación se refirió a Leila como “la chica de mi vida”.

