Revelan hasta qué año tendrán que lidiar los colombianos con escasez de energía: “Dependerá de los aportes que se den previo al verano”

Expertos ya alertaron que el fenómeno de El Niño podría golpear de gran manera al sistema eléctrico colombiano - crédito Ministerio de Minas y Energía

La proyección de déficit de energía en Colombia indica que la electricidad respaldada por el cargo por confiabilidad no alcanzaría para cubrir la demanda entre 2026 y 2029, con una brecha que pasaría de 1.971 gigavatios hora al año a 4.811 gigavatios hora al año.

Esto significa que el sistema eléctrico colombiano no cuenta con suficiente energía en firme para abastecer su propia demanda en el mediano y largo plazo. De acuerdo con XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), la proyección también muestra que para la vigencia que incluye 2026 no se incluyeron proyectos con ofertas de energía en firme como Cartagena 1, Cartagena 3 y Tyopal 1.

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Y es que, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, la demanda superó la oferta en 1.971 gigavatios hora al año. Para la vigencia 2028-2029, el déficit subiría a 4.811 gigavatios hora al año. Para 2027 y 2028 tampoco se incluyeron Guajira 1, Guajira 2, Tyopal 1, Cartagena 3 y Tyopal 2. Las previsiones apuntan a que el país afrontaría un déficit mayor año tras año.

Los colombianos están aburridos de ver que los precios de la energía no dejan de subir - crédito Colprensa

Cómo viene creciendo la demanda de electricidad

Hasta el 13 de junio de 2026, los mayores incrementos regionales de demanda de energía frente al mismo periodo de 2025 se registraron en Chocó con 14,44% y en Guaviare con 13,18%.

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Después aparecieron el Valle del Cauca con 8,80% y el Eje Cafetero con 7,09%. En la primera mitad de junio, la demanda en la red del Sistema Interconectado Nacional creció 5,99% frente al mismo lapso de 2025.

En mayo se presentó la mayor demanda histórica de electricidad, con 261,86 gigavatios hora al día y una potencia de 12.475 megavatios.

La presión sobre la oferta y el papel de la generación térmica

XM también comparó la vigencia 2026-2027 con el periodo 2015-2016 y señaló que existe un consumo adicional de 60 gigavatios hora diarios. De ese total, 20 gigavatios hora diarios se cubrirían con energía solar que no estaba disponible hace diez años.

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Los 40 gigavatios hora diarios restantes se cubrirían con plantas térmicas y recursos hidráulicos. En ese esquema, la generación térmica requiere insumos como gas, Acpm (aceite combustible para motores) y otros energéticos para producir electricidad y respaldar el sistema cuando la generación hidráulica no es suficiente.

En mayo, los embalses de energía del país cerraron en un 69,12% - crédito Herbert Villarraga/Reuters

Respuesta del sector energético

El operador del mercado eléctrico advirtió además que, si se presenta un fenómeno de El Niño fuerte, los embalses podrían caer a niveles cercanos a 30% hacia finales del verano. Ese escenario exigiría una participación más prolongada de la generación térmica.

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Sobre ese punto, XM precisó que “esta duración (operación de las plantas térmicas) dependerá de los aportes que se den previo al verano 2026-2027 y de la recuperación de estos aportes”.

Disposición del sector energético

Ante esto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y expresó la disposición del sector para trabajar de manera conjunta con el nuevo gobierno en los desafíos del país.

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Después de conocerse los resultados electorales, Castañeda destacó la participación ciudadana y afirmó que “Colombia demostró que tiene una democracia fuerte, que tiene unas instituciones sólidas y en ese marco más de 26 millones de personas salieron a ejercer su derecho al voto. Con estos votos se elige un nuevo presidente de Colombia. Felicitaciones al doctor Abelardo de la Espriella y a su vicepresidente José Manuel Restrepo”.

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, anotó que “es necesario hacer un llamado a la unidad nacional" - crédito Andeg

El dirigente también hizo un llamado a la unidad nacional y sostuvo que “es necesario hacer un llamado a la unidad nacional. Ellos son electos para gobernar sobre 52 millones de colombianos y en ese sentido también tienen que trabajar por los grandes retos que tenemos como sociedad, desde el punto de vista de pobreza y desde el punto de vista fiscal”.

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En materia energética, Castañeda aseguró que las empresas afiliadas al gremio están dispuestas a contribuir para atender las necesidades del país y respaldar las políticas que permitan garantizar el abastecimiento energético.

También señaló que “desde el sector energético cuenten con nosotros para que Colombia no se apague”. Añadió que “contar con el sector energético, con todas las empresas del sector, para lograr que Colombia no se apague, para lograr que Colombia sea más competitiva, para que tengamos energía eléctrica, para que tengamos gas, para que tengamos combustibles y que seamos el motor de crecimiento de la economía del país”.

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