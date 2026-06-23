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Cinco consejos para que disfrute del Mundial 2026 sin sacrificar la salud de sus ojos

Si está viendo todos los partidos tiene que tener en cuenta estas recomendaciones de expertos para cuidar su vista y evitar consecuencias a largo plazo

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Mundial 2026, gafas, televisor, salud visual, celulares
Recuerde que es indispensable utilizar sus gafas, en dado caso de que las tenga, y hacer pausas visuales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras los jugadores convocados al Mundial 2026 enfrentan el reto físico más importante de sus carreras, millones de espectadores someterán sus ojos a una exigencia poco habitual: largas jornadas frente a televisores, computadores, tabletas y celulares.

Con 104 partidos programados y entre 208 y 260 horas de transmisión acumuladas, un hincha que intente seguir cada encuentro pasaría frente a una pantalla el equivalente a más de 10 días completos sin interrupción o más de 32 jornadas laborales de ocho horas.

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La cifra cobra especial relevancia en un momento en que el síndrome de ojo seco ya afecta a más del 30% de los colombianos y se convirtió en una de las enfermedades oculares de mayor crecimiento debido al uso intensivo de pantallas.

Normalmente una persona parpadea entre 15 y 20 veces por minuto. Sin embargo, cuando fija la mirada en una pantalla esta frecuencia puede disminuir hasta la mitad. Esto favorece la evaporación de la lágrima y aumenta síntomas como ardor, sensación de arena, visión borrosa fluctuante, enrojecimiento y cansancio visual”, explicó la doctora María Isabel Corrales, especialista en córnea y segmento anterior de la Clínica de Oftalmología de Cali.

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Joven latinoamericano de perfil viendo un partido de fútbol en vivo en una laptop. Está sentado en un escritorio con lámpara, planta, taza y audífonos, en una habitación con poca luz.
Desde temprana edad se debe enseñar a los niños a hacer pausas y evitar pasar tiempos extensos frente a las pantallas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué es el síndrome de ojo seco y por qué puede empeorar durante el Mundial

El síndrome de ojo seco aparece cuando el ojo pierde su lubricación natural porque la lágrima es insuficiente o de mala calidad. Esta condición genera síntomas como ardor, sensación de arenilla, enrojecimiento ocular, visión borrosa intermitente, pesadez visual y sensibilidad a la luz.

Según especialistas de la Clínica de Oftalmología de Cali, una persona pasa en promedio 6 horas y 40 minutos al día frente a pantallas. En algunos jóvenes la exposición supera las 80 horas semanales, cuando lo recomendado no debería exceder las 14 horas.

Durante el Mundial, factores como permanecer varias horas frente al televisor, ver partidos desde el celular, utilizar aire acondicionado, dormir menos y consumir bebidas alcohólicas pueden favorecer la aparición o el empeoramiento de los síntomas.

Mano sostiene control remoto frente a televisor con agenda de Copa Mundial 2026. Sala decorada con afiches, trofeo, cojines y banderas de países
Cuando las personas no se cuidan los ojos pueden desarrollar graves problemas en los ojos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cinco consejos para que el Mundial no le pase factura a sus ojos

  1. Aproveche el entretiempo para descansar la vista

Los 15 minutos de descanso son una oportunidad para aplicar la regla 20-20-20, que consiste en mirar durante 20 segundos un objeto ubicado a más de seis metros de distancia, para relajar los músculos oculares y disminuir la fatiga visual.

El entretiempo es el mejor momento para levantarse, caminar un poco y permitir que los músculos oculares se relajen”, recomendó la especialista.

  1. Haga pausas de parpadeo durante el partido

Cada vez que haya una pausa, una revisión del VAR o un cambio de jugador, cierre y abra lentamente los ojos varias veces. Puede parecer insignificante, pero es una de las medidas más efectivas para evitar que la lágrima se evapore demasiado rápido.

  1. No vea los partidos completamente a oscuras

Aunque muchos aficionados prefieren apagar todas las luces para mejorar la experiencia visual, lo ideal es mantener una iluminación ambiental suave. Esto ayuda a reducir el contraste entre la pantalla y el entorno, disminuyendo el esfuerzo visual y la sensación de cansancio ocular.

  1. Cuidado con el aire acondicionado

Si está viendo el partido en casa, en la oficina o en un establecimiento comercial, evite que el flujo de aire llegue directamente a los ojos. El aire acondicionado es uno de los principales factores que aceleran la evaporación de la lágrima y empeoran los síntomas del ojo seco.

  1. Use lágrimas artificiales si ya tiene diagnóstico de ojo seco

Las personas que ya han sido diagnosticadas con ojo seco pueden beneficiarse del uso preventivo de lágrimas artificiales lubricantes antes de iniciar largas jornadas frente a pantallas. Sin embargo, no todas las gotas son iguales.

Es importante evitar la automedicación. Existen diferentes tipos de ojo seco y cada paciente requiere un manejo específico. Si los síntomas son frecuentes o persistentes, lo indicado es acudir a una valoración especializada”, señaló la doctora María Isabel Corrales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuidado con aplicarse gotas no formuladas, esto podría afectar su salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo consultar

Si después de los partidos aparecen síntomas frecuentes como ardor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo excesivo, sensibilidad a la luz, visión borrosa o enrojecimiento persistente, es importante realizar una valoración oftalmológica.

El ojo seco es una enfermedad que puede afectar significativamente la calidad de vida y que ya impacta a cerca de 3 de cada 10 colombianos. Aunque es una condición crónica, cuando se diagnostica a tiempo cuenta con múltiples alternativas de tratamiento que permiten controlar los síntomas y proteger la superficie ocular.

Muchas personas creen que es normal sentir molestias o cansancio visual después de pasar horas frente a una pantalla. Sin embargo, cuando estos síntomas son recurrentes, pueden ser una señal de que existe una alteración de la película lagrimal que requiere atención especializada”, explicó la doctora Beatriz Ossa, oftalmóloga especialista en córnea y segmento anterior.

La especialista aseguró que en el Mundial no solo importa ver todos los goles, sino conservar una visión saludable para disfrutar cada jugada de principio a fin.

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