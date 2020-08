Sean Penn se casó en secreto con su novia Leila George, hija del actor Vincent D’Onofrio

Sean Penn se habría casado en secreto con Leila George (The Grosby Group)

Sean Penn, de 59 años, se casó por tercera vez con Leila George, de 28 años, en una ceremonia secreta después de cuatro años de noviazgo, según reveló una amiga de la estrella de Hollywood. La noticia aún no fue confirmada por la pareja.

Una amiga de ambos, Irena Medavoy, posteó en su cuenta de Instagram un mensaje que no dejó lugar para las dudas. “Estamos tan felices porque @leilageorge y #seanpenn se han casado”, escribió la mujer en sus redes, donde también mostró los anillos de compromiso. “Estamos muy emocionados de que se hayan encontrado, son almas gemelas, están destinados a estar juntos”, agregó en la publicación que ya fue eliminada.

La feliz pareja recibió también un mensaje de felicitaciones el sábado por parte de Josh Brolin. “Feliz boda tortolitos”, compartió el actor en sus historia de Instagram.

Penn y George comenzaron su relación en 2016, cuando él tenía 56 años y ella solo 24. El ganador del Oscar estaba recién separado de Charlize Theron. Sin embargo, decidieron mantener su romance lejos de los flashes de los paparazzi y no asisten a eventos juntos.

Leila, nacida en Australia, es hija del actor y productor Vincent D’Onofrio, y su madre es la también actriz Greta Scacchi. La joven decidió seguir los pasos de sus padres y estudiar actuación. Su cuenta de Instagram la utiliza para dar a conocer iniciativas solidarias. En los últimos meses la pareja estuvo muy involucrada con diferentes causas sociales, entre ellas ayudando a voluntarios en los puestos de test de COVID-19 en Los Ángeles.

El actor estuvo casado en dos oportunidades: con Madonna de 1985 a 1989; y con Robin Wright de 1996 a 2010, con quien tuvo dos hijos, Dylan y Hopper. También ha sido vinculado con Scarlett Johansson y con la modelo checa Petra Nemcova .

La estrella de Hollywood admitió recientemente que puede ser “difícil” a nivel personal. En una entrevista con The Howard Stern Show en junio, el actor reconoció es no es tipo fácil de tratar: “¿Soy difícil? Sí, eso creo. Diré que soy una persona que siente y expresa enérgicamente, he engañado a la gente para que piense que todo se trata de mí‘”.

Sean agregó: “Leila George, me conoce mejor que yo en este nivel, eso no significa que esté de acuerdo con sus percepciones, pero ciertamente las encuentro fascinantes”. En esa misma conversación se refirió a Leila como “la chica de mi vida”.

El intérprete, que el 17 de agosto cumplirá 60 años, tiene tiene varios proyectos cinematográficos en carpeta. Uno de ellos es su próxima película como director (y protagonista): “Flag Day”. Basada en una novela de Jennifer Vogel, cuenta en el reparto con Josh Brolin y Miles Teller, entre otros. Eddie Vedder de Pearl Jam compondrá las canciones para la nueva producción de Penn. También forma parte del reparto de la nueva serie de Sam Esmail, “Gaslit”, en la que compartirá pantalla con Julia Roberts, Armie Hammer y Joel Edgerton.

