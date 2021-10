Bárbara de Regil lució espectacular en el vestido “más atrevido” que ha usado

La actriz viajó a Colombia para participar en un evento de Miss Universo de aquel país Foto: Instagram @barbaraderegil

Bárbara de Regil paralizó las redes con un revelador vestido que dejó al descubierto gran parte de su torneada figura. A pesar de que en reiteradas ocasiones ha portado magníficos atuendos, la actriz confesó que este último ha sido el más atrevido.

El pasado sábado, la conocida actriz mexicana asistió a un evento especial en Bogotá organizado por el comité de Miss Universo Colombia. La actriz de Rosario Tijeras estuvo acompañada por su esposo Fernando Schoenwald, quien durante la pasarela permaneció distanciado de ella.

Desde sus historias de Instagram, Bárbara de Regil compartió un breve video donde presumió el espectacular atuendo que eligió para la gala. El vestido llamó la atención de la propia actriz, quien no dudó en catalogarlo como el más atrevido que ha usado hasta ahora gracias a las transparencias que tenía debajo de la cintura.

(Captura:@barbaraderegil/instagram)

“Hoy me puse el vestido más atrevido que me he puesto en toda mi vida. Ok, de enfrente está bien, bonito y vean de atrás”, explicó la protagonista de Loca por el trabajo mientras giró su cuerpo frente al espejo.

Así, Bárbara de Regil enseñó que su retaguardia estaba casi al descubierto debido a las transparencias que tenía el vestido, el cual consintió en una clase de body negro con tela transparente entre el busto, detrás y a los constados de la falda, incluyendo unas líneas de encaje.

La actriz de 34 años comentó que la prenda le causó impresión desde el momento que la vio, incluso le preguntó al Mariano Fernández si el vestido llevaba otro elemento en la parte inferior, pero el diseñador le dijo que la pieza ya estaba completa.

El revelador vestido causó sensación entre sus seguidores de redes sociales (Captura:@barbaraderegil/instagram)

“O sea, está sexy, lo acepto (...) hoy que llego me dijo: ´Aquí está tu vestido, cariño´ y yo así de ok´”, mencionó. Una vez puesto, la De Regil confesó que recibió tremendo alago de su esposo, lo que le hizo sentirse feliz con su elección: “Fer me dijo: ´Te ves divina, mi amor´”.

Más adelante, Bárbara de Regil señaló que el comentario que le hizo su esposo fue lindo y aclaró que con ello no buscaba su aprobación, pues escribió sobre sobre una imagen que no necesita el permiso de nadie para poder usar lo que a ella le guste.

Tras el video y una pequeña sesión de fotos frente al espejo, la protagonista de la nueva telenovela Parientes a la fuerza revisó las postales y se dio cuenta de que durante su estancia en el sanitario había una persona ocupando un baño, situación que tomó con humor.

La actriz no dudó en resaltar la presencia de otra persona en los sanitarios del lugar y mandarle una disculpa (Captura:@barbaraderegil/instagram)

“Yo en mi foto y alguien haciendo del baño”, escribió sobre dicha fotografía señalando con flechas los pies de la mujer que estaba dentro de un cubículo. “Ay sorry, es que me sentía mega bichota y al mismo tiempo tenía poco tiempo para la selfie porque tenía que regresarme al desfile”, continuó a manera de disculpa.

Durante el desfile, Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald fueron sentados en lugares distanciados, cada quien de lado contrario de la pista. La situación causó tristeza en la prima de Marco Antonio Regil, por lo que posteó un par de fotografías más donde escribió su sentir al respecto.

“Ay, solo me sentaron lejos de mi mejor amigo (...) Te extraño, Fernando”, comentó sobre sus historias junto a emojis de carita llorando.

Bárbara de Regil cumplió un sueño al fotografiarse con Sschwarzenegger (Fotos: Instagram/@barbaraderegil/@schwarzenegger)

En un reciente encuentro ante los medios, Bárbara de Regil confesó que se encontró casualmente con Schwarzenegger, por lo que se atrevió a pedirle una foto y el actor estadounidense accedió.

“El tiempo que quieras yo me espero. Me quedé parada así media hora. Hasta que me dijo:, ´Sí, ya, la foto´”, expresó en un video recuperado por Sale el sol.

