Por qué María Félix nunca actuó en una película de Hollywood

María Félix nunca aceptó ser parte de Hollywood y celebró el haber rechazado proyecto estadounidenses (Foto: Captura de pantalla YouTube / "Enamorada")

María Félix es un ícono de México y fue una de las actrices más importantes dentro de la Época de Oro del cine mexicano, su talento se reflejó en las propuestas que recibió para actuar en películas europeas y de Sudamérica, pero causó controversia cuando reveló por qué decidió negarse a ser parte de Hollywood.

Una de las artistas que caracterizó al cine en México es María Félix, que quien gracias a sus grandes capacidades logró ser parte de importantes películas. La Doña se ganó este apodo no sólo por su forma de actuar o los personajes que interpretó, sino por su férrea personalidad.

Félix protagonizó Mesalina (1951) en Italia, película en la que dio vida la emperatriz romana que portaba el mismo nombre. En su momento, esta película fue la más cara del país en el que se rodó por la escenografía y sus actores.

María Félix en "Mesalina", película italiana que protagonizó junto a Memo Benassi (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En Argentina protagonizó La pasión desnuda (1953), en Francia French Cancan (1954) y en España Faustina (1957) por mencionar algunas. Estrellas como Dolores del Río, Pedro Armendáriz y Lupe Vélez saltaron a la fama en EEUU gracias a lo que habían logrado en México, pero La Doña no llegó a pisar Hollywood aceptando algún proyecto, algo que después de tiempo llegó a agradecerse a sí misma.

Cuando ya se había retirado del cine ofreció una entrevista en la que habló del porqué decidió no incursionar en el entretenimiento estadounidense y su respuesta conmocionó e indignó a varios de sus colegas que sí trabajaban en Estados Unidos.

Y es que María Félix, sin tapujos, declaró que nunca actuó en Hollywood porque ninguno de los papeles que le ofrecieron fueron lo suficiente para ella, porque no estaba dispuesta a hacer menos la imagen del mexicano ni a fomentar que los estereotipos se replicaran con ella.

Félix participó en más de 30 películas mexicanas (Fotos: Facebook/María Félix "Todas mis guerras")

“No me ofrecieron nunca el papel que yo hubiera querido. Yo era, como yo digo, la palanca al centro, tengo mi palanca al centro en mi país. ¿Qué me voy a hacer a otro país en donde tengo que trabajar sin conocer perfectamente el idioma, sin un rol que me gustase?”, declaró en la entrevista.

La actriz defendió que en México y otros países podía conseguir lo que quisiera, pero en Estados Unidos únicamente le ofrecían papeles de indígena, algo que aceptaría en su propio país, pero no en otro en donde se buscaba hacer menos a este papel.

Aunque actualmente este comentario es cuestionado e inclusive la han señalado de “malinche”, lo cierto es que una de sus frases más recordadas surgió de estas declaraciones: “Los papeles de india los hago en mi país y los de reina en el extranjero”, dijo.

María Félix declaró que estaba dispuesta a hacer cualquier papel en México, pero en el extranjero, no (Foto: Captura de pantalla YouTube / María Félix)

Sí hubo un guion que convenció a María Félix de trabajar en el cine de Los Ángeles y fue la cinta Duel in the sun (Duelo al sol), misma que después de su lanzamiento fue nominada a los premios Óscar a la Mejor actriz principal por la participación de Jennifer Jones, quien tomó el lugar de La Doña.

Y es que en ese momento tenía dos propuestas: esa en Estados Unidos y otra en España, pero ella decidió rechazar a Duel in the sun ya que confiaba más en el cine europeo, de hecho, en una ocasión declaró en una entrevista cómo se sintió tras haber tomado esa decisión:

“Nunca me arrepentiré de haberle dicho que no a Hollywood, porque mi carrera en Europa se había orientado hacia el cine de calidad”.

