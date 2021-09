Quién fue la primera mexicana que posó en Playboy

Su debut como actriz de cine fue en la película “Verano Violento” junto a Pedro Armendáriz. (Fotos: Intagram @iselavegaoficial / @playboy)

La revista para adultos Playboy fue fundada en 1953 en Chicago, Estados Unidos y el principal contenido de esta publicación mensual es la fotografía de glamour. En la edición de julio del año de 1974 Isela Vega se convirtió en la primera mujer mexicana y latinoamericana en posar para “El conejito”.

La actriz se convirtió en un ícono del cine en los años setenta actuando a lado de grandes actortes como Pedro Armendáriz, Mauricio Garcés, entre otros. Isela fue una de las mujeres más guapas de su época y su figura era una de las más admiradas en la industria, ya que siempre negó acercarse a los procedimientos estéticos, pues buscaba envejecer con gracia.

Durante algún tiempo cantó boleros y canciones de los "Beatles" en bares de la Ciudad de México, (Foto: Instagram/iselavegaoficial)

Fue su sensualidad y belleza mostrada en los diversos largometrajes en los que participó lo que la llevaron a ser la primera mujer latina en posar para la revista Playboy, el cual se convirtió en un evento que causó mucho revuelo, pues en esa época no era común que las actrices exhibieran su cuerpo.

La Sonorense tenía 34 años cuando llegó a la famosa revista y contaba con renombre en el cine mexicano, sus imágenes en la publicación le generaron críticas de varias personas, acusándola de inmoral, pero su acción marcó el inicio de una liberación femenina, ya que muchas actrices comenzaron a seguir sus pasos.

El mismo año hizo su debut en el cine extranjero con la película The deadly trackers, pero con la cinta de Sam Peckinpah: Quiero la cabeza de Alfredo García logró llamar la atención con su papel de Elita, con su actuación fue nominada al Ariel como mejor actriz. Además con esta cinta incursionó en el terreno musical de manera profesional al interpretar y escribir Bennie’s Song, una de las canciones de la película.

Esta fue una de las fotos de Isela Vega en la revista para adultos (Foto: Instagram/iselavegaoficial)

Desafortunadamente el mes de marzo de este año falleció la actriz a los 81 años de edad de acuerdo con su sobrina quien dio la noticia a través de las redes sociales.

En la publicación, además de palabras a su recuerdo, Brenda Vega recordó que la histrionisa era fanática del cantante Juan Gabriel, por lo que deseó una recepción con mariachis a ritmo del “Divo de Juárez”.

“Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tú corazón navega y tú alma ahora descansa, estoy segura que pronto nos volveremos a ver, te amo. Aquí y allá ojalá te reciba tu amado Juanga con Mariachi así como te gustaba, dejas tu legado con nosotros, honraré tu vida el resto de mis días.... te amo”, escribió.

Maribel Guardia fue una de las artistas que dedicó un mensaje a Isela (Foto: Twitter / @MaribelGuardia)

Días después Tania María, nieta de la actriz, contó a Ventaneando que su abuela ya se encontraba en muy mal estado de salud, pues el cáncer que tenía era bastante agresivo, por que Isela le llegó a comentar que estaba agotada por la situación que le atravesaba.

Yo estuve con ella los últimos cuatro días con mi hermano, pudimos despedirnos de ella, ella se despidió de nosotros, nos dijo cosas muy raras, por ejemplo, yo salí del cuarto el día que se fue y cuando regresé estaba como muy alterada, ya se estaba yendo, me decía ya no aguanto, me estoy yendo, me están llevando, ya estaba muy enferma y no iba a aguantarlo

La familiar de Vega detalló al programa de entretenimiento que esperaban llevarse a su abuela a Acapulco en cuanto comenzara a sentirse un poco mejor, no obstante, los síntomas de la mujer fueron empeorando y ya comenzaba a tener problemas para respirar.

Nieta de Isela Vega (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

“Nos dijeron que ya estaba muy avanzado el cáncer en el pulmón. Le hizo metástasis a la cabeza y luego en la cadera” ahondó Tania María y señaló que su abuela murió en brazos de su mamá.

