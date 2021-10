Tundieron en redes a Kunno por arrogante: “Ya no soy tiktoker, soy una celebridad y un artista”

Kunno señaló que es originario de la Ciudad de México, pero que toda su vida vivió en Monterrey(Foto: Instagram/@papikunno)

Desde su baile “4K” hasta su pasarela en Fashion Week, Papi Kunno no ha dejado de estar en polémica, pues, aunque tiene seguidores que lo apoyan, muchos otros usuarios de TikTok suelen tacharlo como “arrogante” o “creído”.

Así, en esta ocasión no fue la excepción, pues el influencer participó en una entrevista para el canal de YouTube alofokeradioshow y no perdió la oportunidad de dar controversiales opiniones.

Kunno señaló que es originario de la Ciudad de México, pero que toda su vida vivió en Monterrey. Apuntó que actualmente lleva dos años como creador de contenido en redes sociales y se ha adentrado en el ámbito musical.

“Yo no hacía nada en TikTok, hacía cosas en Instagram, pero era personal. Pero cuando hice mi primer TikTok fue una caminata para un video viral en Estados Unidos y mi primer TikTok llegó a 50 mil likes, lo que para mí en ese tiempo era viral”, comenzó a narrar.

Respecto a la caminata que le dio fama en esta red social, Kunno remarcó que tiempo después de hacer varios videos le dieron ganas de hacer una tendencia propia e inventó desde cero el baile de “4K”.

los entrevistadores le preguntaron sobre el momento en que fue criticado por vender saludos a sus seguidores (Foto: Instagram/@papikunno)

Pero adentrándose a los temas polémicos que lo han atravesado, los entrevistadores le preguntaron sobre el momento en que fue criticado por vender saludos a sus seguidores. Ante esto, Kunno mencionó que lo hizo con buenas intenciones.

“Yo lo había visto de la manera en que a diario yo veo mensajes de mamás que me escriben que sus hijas se quieren morir si no es por mí. Yo tenía un seguidor mío que se llama Santi y que falleció de una enfermedad, pero no se dejaba revisar por las enfermeras si no les enseñaban mis tiktoks”, contó el influencer.

Por tanto añadió que al no poder estar en todos los países, no sabía que otras personas podían tener esa experiencia y, por ende, le pareció correcto el vender sus saludos para ayudar a quien necesitara ánimo. En este sentido, uno de los comentadores le dijo en tono de chiste: “entonces Papi Kunno cobra por salvar vidas”.

Pero el momento que le causó molestia a los usuarios de TikTok fue cuando, durante la entrevista, le preguntaron al influencer cuáles eran algunos de los trucos que hizo para volverse famoso. A lo que él respondió:

“Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”, sentenció.

Al viralizarse este fragmento de la emisión, los internautas rápidamente criticaron el comentario que hizo Kunno y resaltaron que era una persona poco humilde.

La Fashion Week de Nueva York tuvo su primer día de actividades el 8 de septiembre y entre diversos modelos se encontró el tiktoker Kunno(Foto: Instagram @papikunno)

“Quiero tener su mismo ego, lo tiene más allá del cielo”, “ese vato jamás será artista y mucho menos una celebridad no es hate, pero creo que canto mejor que el”, “de dónde sacó lo de celebridad”, fueron algunos de los mensajes que pueden leerse.

Hace unas semanas, La Fashion Week de Nueva York tuvo su primer día de actividades el 8 de septiembre y entre diversos modelos se encontró el tiktoker Kunno, quien se hizo famoso a principios de 2020 por su “Caminata 4K” en esta red social de videos cortos.

El polémico y extravagante influencer modeló diseños de Paris Rodriguez, una empresaria colombiana quien procura en sus prendas un “estilo contemporáneo ultra femenino para las mujeres del mundo”.

El influencer caminó en la pasarela con una actitud que algunos internautas calificaron de imponente y se alegraron de su participación, pues señalaron que “Llegó, se planto con paso firme y la disfruto, la gozo, fue hermoso verlo tan seguro y tan feliz”.

No obstante, en los diversos sitios donde se publicó la grabación Kunno también recibió críticas. “No entiendo porque le dan plataforma a un tipo tan nefasto” y “Definitivamente un gran logro para alguien como él, pero neta que mal camina” fueron algunos de los comentarios en su contra.

