Federica Quijano recordó cómo defendía a su hermano Apio de los golpes de su madrastra

Apio y Federica Quijano vivieron violencia familiar de pequeños (Foto: Instagram @apioquijano)

La recién nombrada diputada como parte de la LXV Legislatura Federica Quijano continúa revelando aspectos de su vida privada y esta vez se sinceró para narrar los episodios de violencia intrafamiliar que vivió en su infancia, cuando su hermano Apio fue maltratado por la pareja de su padre.

La integrante de Kabah concedió una entrevista para el programa Sale el sol, donde recordó su niñez, época que vivió con alegría, pero también con angustia al ser testigo de problemas familiares, como el maltrato a su madre por parte de su papá.

Y es que el matrimonio Quijano Tapia se disolvió cuando Federica tenía seis años, posteriormente su mamá comenzó una relación con un hombre que la maltrataba, situación de la que se defendía encarándolo.

Recientemente Federica Quijano tomó protesta como diputada (Foto: Instagram/@dip.federicaq)

“Yo soy la mayor de 3 hermanos, yo tenía 6 años y mis papás se divorciaron, (luego mi mamá) empezó a salir con un señor, (que) maltrataba a mi mamá. Me tocó defenderla una vez pero claro que salí volando”, comenzó a recordar la cantante de La calle de las sirenas.

No obstante, en una de las golpizas, la hoy diputada por el Partido Verde Ecologista de México no aguantó más y decidió buscar ayuda en su papá y en su tío, lo que provocó que su padre regresara a la casa por una semana para cuidar a la familia y estar al tanto de la situación.

“La tercera vez que pasó eso (el maltrato), le hablé a mi papá, le hablé a mi tío, llegaron, mi papá se quedó con mi mamá esa semana por si regresaba este tipo, entonces para mi fueron como las más felices porque estaban mis papás juntos”, recordó Federica, de 50 años.

La cantante y hoy política tiene dos hijos y es madre soltera (Foto: Instagram @federicaquijano)

Pasado un tiempo, la mamá de los hermanos Quijano se enamoró de su actual pareja, y tomó la decisión de dejar a Federica y los demás niños al cuidado de su papá, con quien los niños tenían una convivencia nula, por lo que la experiencia fue extraña:

“Pasa el tiempo, mi mamá conoce a una persona, se enamora de esa persona con la que sigue casada y ella decide dejar a sus hijos con mi papá, entonces mi mamá se va, hace su vida y nos dejó viviendo con el papá, con el que nunca habíamos vivido, no teníamos ni idea que estaba casado, que teníamos un hermanito nuevo”, recordó la también influencer.

Pero lo vivido con la pareja de su papá fue complicado, pues la señora solía atacar a los niños diciéndoles que su mamá los había abandonado, por lo que harta de los maltratos, decidió defender a Apio, quien es menor que ella.

Los hermanos Quijano comenzaron su carrera con Kabah de la mano de Luis de Llano (Foto: Archivo)

“Fue yo creo que de las etapas más feas de mi vida la verdad, la novia de mi papá o la esposa, quien sea, molestaba mucho al Apio diciendo que mi mamá nos había abandonado, entonces yo que era karateka en ese momento, llegaba y me agarraba como a golpes a defender a mi hermano de la esposa de mi papá. Mi mamá se tuvo que llevar al Apio; Lalo (mi otro hermano), y yo de repente como que tuvimos que crecer rapidísimo, estaba tan enojada con la vida, con todo y con mis papás entonces lo único en lo que me refugiaba era la música”, recordó la cantante de La vida que va.

A la distancia, Federica reflexionó respecto a su mamá, quien no pudo con la responsabilidad de ser madre soltera, y se comparó a sí misma con ella, puesto que la Kabah es madre soltera de dos pequeños.

Actualmente Federica tiene una buena relación con su madre (Foto: Archivo)

“Mi mamá se queda sola a los 30 años, divorciada con tres hijos, me tocó ser la parte fuerte de mi mamá… entiendo que para muchas personas el hecho de estar sola como mamá soltera y encargarte de tres hijos ha de ser muy difícil y creo que mi mamá no pudo con eso. Yo hoy lo veo y digo, ‘¿por qué no pudo si yo puedo?’ Pero cada quien tiene sus decisiones, después de muchos años lo entiendes, lo procesas y ya, como que lo dejas ir”, finalizó.

