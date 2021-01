Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, reveló cómo se siente tras dar positivo a COVID-19 en Madrid

Con voz congestionada, Alejandra explicó que tiene síntomas de gripa (Video: Instagram @alecapetilloga)

Este fin de semana, Alejandra Capetillo sorprendió al revelar en su cuenta de Instagram que había dado positivo a la prueba de COVID-19.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo había viajado a Madrid por trabajo, y al recibir el resultado de la PCR, tuvo que aislarse en la capital española, e interrumpir sus compromisos laborales.

Aunque desde que dio la noticia no había vuelto a aparecer en la red social, la influencer quiso tranquilizar en la noche del lunes a sus seguidores y publicó en sus historias varios videos para explicar cómo se encuentra, y qué tal lleva el confinamiento.

“Hola chicos, cómo están. Espero que estén muy bien. La verdad no he estado muy activa estos últimos días, pero quiero que sepan que he leído todos los mensajes, trato de leerlos todos. Y veo que andan preguntando bastante que cómo voy. Y bueno [...] pues ahí voy”.

Alejandra explicó que tiene algunos síntomas leves, como dolor de garganta y constipado, pero a pesar de ello, se encuentra bien.

Gracias a Dios lo estoy pasando como si fuera una gripa, estoy congestionada, y pues, me duele la garganta, pero dentro de todo la verdad estoy perfecta

Sobre el confinamiento, la influencer confesó que está deseando que le concedan el alta médica para poder salir.

“Ya nada más me urge que acabe este aislamiento, porque ya necesito, como soy yo de hiperactiva y de todo, pues me urge salir, pero pues ya unos cuantos días más y ya”.

La influencer espera que le concedan el alta médica en unos días (IG: alecapetilloga)

Según contó, la parte positiva es que no está sola, y está enfrentando el encierro con dos amigos que también se contagiaron.

A pesar de que está muy lejos de su familia y de México, se ha sentido muy arropada por el cariño que le han demostrado sus seguidores de Instagram, que justo esta semana alcanzaron los 400,000.

“No tengo palabras para agradecerles el apoyo que me han dado siempre, y ahorita más que nunca, ahorita que tengo Covid y que estoy lejos de mi familia, de mi país, pero está cañón el apoyo que he recibido de ustedes”, expresó.

Para celebrar la nueva cifra, Alejandra decidió este martes compartir una nueva publicación. Debido al confinamiento, tuvo que hacer uso de “su creatividad” y se tomó la fotografía en el balcón del departamento de Madrid en el que se está alojando.

“Decidí quitarme la pijama y salir al balcón a tomarme esta foto. Estoy impresionada por cómo ha crecido esta familia, y como cada día que pasa me siento más amada por ustedes”, escribió.

Alejandra se hizo una PCR antes de viajar a España

La fotografía que se tomó este martes 26 de enero Alejandra en Madrid para celebrar sus 400,000 seguidores en Instagram (Foto: Instagram @alecapetilloga)

El sábado 23 de enero, Ale Capetillo confirmó en Instagram que se había contagiado de COVID-19.

“Yo vengo con la noticia que di positiva en Covid y gracias a Dios, dentro de todo, me siento bien. Siento como una gripa. Me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo, gracias a Dios estoy bien”, explicó.

La influencer había llegado a Madrid hacía una semana por motivos de trabajo. Y antes de partir a Europa, se había realizado una prueba PCR que dio negativo.

“La verdad ayer cuando me dieron los resultados que di positiva me entró como un breakdown (depresión) porque estoy tan lejos de mi familia, y justamente me dio el bicho”.

“Normalmente cuando estoy con mi familia me están apapachando, mi mamá y mi papá. Y pues ahorita estoy aquí tan lejos y superaislada, y sí me entró el breakdown de quiero estar con mi familia. Pero pues ni modo, estoy lejos, me tocó lejos, pero a pasarlo”, agregó.

Meses de sustos

Ale Capetillo en una foto junto a su madre, Biby Gaytán (Foto: Instagram @bibygaytan)

En diciembre pasado la familia de artistas pasó por momentos de angustia debido a una sospecha de COVID-19. Alejandra terminó en urgencias en el hospital, pues presentaba síntomas de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

Fue Ana Paula quien explicó, en el canal de YouTube que tiene con su hermana, lo que ocurrió.

“Ale acabó en urgencias en la madrugada… el doctor sí le mandó a hacer la prueba de Covid-19, además de los antibióticos y dijo: ‘no podemos descartar Covid, entonces que se haga la prueba de PCR, dijimos: ‘no, todos ya tenemos, nos vamos a morir…es Covid porque no hay otra explicación’”, expresó.

La familia comenzó a asustarse, pues los síntomas de Alejandra comenzaron de la noche a la mañana.

“Todo estaba perfecto, entonces en la noche me levanté y de la nada empecé a sentir un dolor súper fuerte en la espalda y en la panza, horrible, de que no me podía mover. Me quedé hecha bolita, pero me dolía la espalda y cuando me ponía normal de dolía la panza, así pasé toda la noche sin volverme a dormir, lo raro es que en la mañana ya me sentía bien, sí sentía incómodo pero bien”, detalló Alejandra.

Pero a la noche siguiente volvieron los malestares para Alejandra y el temor, por lo que su familia decidió llevarla de emergencia al hospital.

“Empecé a llorar (del dolor) y le dije a mi mamá, ‘me duele horrible, no me puedo ni parar’… paso a urgencias, me meten a un cuartito, me empiezan a hacer preguntas y mi papá contestaba por mi y de la nada, veo que traen una silla de ruedas, la batita y me meten a un cuarto para tomarme una tomografía. Yo sí estaba muy espantada, pasó lo peor por mi cabeza”, detalló.

Lo que le ocurrió a Alejandra permaneció como un misterio, ya que de pronto los malestares desaparecieron sin que se le hubiera diagnosticado algo en específico. Lo único que quedó demostrado es que no tenía coronavirus en ese entonces.

