Eugenio Derbez creará contenido en español para la nueva plataforma de Televisa y Univision

Derbez empezó en la televisión con pequeñas participaciones en varias novelas de Televisa (Foto: Instagram/@ederbez)

Eugenio Derbez y su casa productora 3Pas Studios, cofundada con su socio Ben Odell, han firmado un acuerdo para producir contenido exclusivo y completamente en español para la próxima plataforma de streaming de Televisa y Univision y en una entrevista para Despierta América, el actor reveló más detalles al respecto.

En la serie de preguntas y respuestas el comediante mexicano confesó que tendrá su propio canal con todo el contenido que realizó en Televisa. “Me ofrecieron aquí en la plataforma tener mi propio canal, el Derbez Channel y me emociona porque voy a tener la posibilidad de pasar mis programas y no solamente La Familia P. Luche, sino también mis sketches de 1994, con personajes que ya ni me acuerdo que yo había hecho”.

Aunque el canal no solo tendrá su contenido, ya que Eugenio podrá añadir programación que no sea de su propiedad. “Voy a poder programar para ese canal aunque ese material no sea mío; haz de cuenta que si veo que me gusta un programa de comedia de cualquier otra parte del mundo, yo voy a poder decidir si añadirlo o no, con el sello Derbez”.

Los Sketches de Derbez llamados "Al derecho y al Derbez" fueron las primeras producciones donde el comediante fue el actor y director (Foto: (Eugenio Derbez / Intagram)

El comediante aseguró que tiene muchas ideas en mente y algunas de ellas no las pudo realizar mientras producía en Televisa. “Me quedé con ganas de hacer muchas cosas cuando salí del país y no sabes cuántas cosas ya estando afuera decía: ‘¡Ay! esto hubiera estado bueno para tal personaje o si estuviera produciendo en México”, finalmente Derbez detalló que no dejará de hacer contenido en inglés.

Será hasta el año 2022 cuando Univision lance su servicio de streaming internacional que incluirá un nivel premium con suscripción y uno completamente gratuito con publicidad, el cual tendrá contenido original producidos en español más grande del mundo.

Por otra parte, el actor que protagoniza “Acapulco” contó a Infobae México cómo ha sido el proceso de producir esta película y también las complicaciones que ha tenido desde que llegó a Estados Unidos.

"Acapulco" se estrenará el 8 de octubre en Apple TV+ y cuenta con 10 capítulos (Foto: Apple TV+/Acapulco)

El actor confesó que “ha sido como volver a nacer artísticamente, porque llegas a un país en donde mi carta de presentación era: ´yo, mi programa La Familia P. Luche, es número uno en México véanlo´, lo veían y, esto es real porque me lo confesaron después, se espantaban. Me decían Oh my god what is this”.

Ante esta reacción Eugenio confesó que esa serie “era sobreactuado, porque La Familia P. Luche es como una caricatura, todo está sobreactuado, pero para ellos era como vomitivo, era To much.”

“Entonces cada vez que yo intentaba hacer algo me decían: ´No. no muevas la cara, levantaste la ceja, gesticulaste mucho´. Llega un momento que ya te hacen actuar sin moverte: no gesticulas, no hablas y es bien duro, es bien difícil y luego súmale que yo vengo de jugar con palabras”, confesó el comediante.

En 2016 el actor obtuvo su propia Estrella en el "Paseo de la Fama" de Hollywood (Fotos: Instagram @alexrosaldo)

“Todo mi humor era jugar con palabras y llego a un país en donde es otro idioma y no tengo la mayor remota idea de cómo jugar con el inglés. Me tuve que reinventar y no te creas, de repente extraño improvisar y jugar con el superportero, con el ´Óigame no´, porque ahora mi comedia tiene que ser basada en la situación y no tanto en mí”.

“Ha sido bien duro, bien difícil, me ha dado otros frutos como “Acapulco” o “Coda”, pero no te creas, extraño la comedia en español que es un animal totalmente diferente”.

