Recuperación de Vicente Fernández “es muy lenta”, según último parte médico

La recuperación de Vicente Fernández aún sigue siendo "muy lenta" EFE/Francisco Guasco/Archivo

Tras las aglomeraciones y zafarranchos generados a las afueras del hospital donde Vicente Fernández se encuentra internado, la familia del cantante decidió comenzar a proporcionar información acerca de su estado de salud por medio de comunicados en redes sociales.

Después de 15 días sin revelar ningún detalle sobre la salud del cantante, la familia lanzó hace unas horas el último comunicado de prensa, en el cual se explicó de manera general el avance en la recuperación de Vicente Fernández.

En el comunicado, exhibido en el perfil de Instagram del “Charro de Huentitán”, se pudo leer que sigue en terapia intensiva y que su salud continúa siendo estable, además de que requerirá de diversas terapias:

“A nombre de la familia Fernández y sus médicos tratantes, agradecemos continuar al pendiente de la salud del Sr. Vicente Fernández. El Sr. Vicente Fernández continúa en terapia intensiva bajo estrecha vigilancia médica. Su estado de salud continúa siendo estable. El proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de la deglución, terapia física y pulmonar.”, afirmó el comunicado.

Doña Cuquita Abarca también visitó el hospital hace unos días para realizarse una operación menor (Foto: Facebook/Vicente Fernández)

El cantante no ha presentado ninguna afectación cardiovascular ni neurológica, pues se encuentra interactuando de manera normal con su familia y el personal médico del hospital en el que se encuentra internado.

A pesar de que su salud sigue mejorando, aún necesita “apoyo en la respiración”, lo cual ha resultado en una inflamación de las vías respiratorias, debido a los procedimientos médicos que lo asisten.

Durante las últimas semanas, los médicos del cantante han dicho que su recuperación es lenta, lo cual sigue siendo recalcado en el último comunicado de prensa, donde se afirmó que: “Cabe señalar que su proceso de recuperación derivado del daño a sus nervios periféricos es muy, pero muy lento”.

Debido a que en las últimas semanas han surgido numerosas noticias falsas, algunas de las cuales hablaron de una enfermedad crónica incurable, se comentó en el comunicado que la información oficial acerca del estado de salud de Vicente Fernández sólo se está dando a través de ese medio y con el previo consentimiento de su familia.

Hace unos días, Ana Lilia Aréchiga, una mujer de 57 años radicada en Los Angeles, afirmó en el canal de YouTube de Shy Gutiérrez, una periodista estadounidense, que era hija no reconocida del cantante y deseaba verlo antes de que su condición médica empeorara.

La mujer de 57 años afirmó ser hija de Vicente Fernández (Foto: EFE/YouTube)

“Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero la fama, pero sus razones están”, dijo la mujer.

A pesar de no contar con una prueba de ADN que avale sus argumentos, Ana Lilia tiene la seguridad de que Vicente Fernández es su padre y reclamó a sus presuntos hermanos por la atención que ha recibido el cantante:

“¿Qué le pasó a los Fernández, que no atendieron a mi apá? Que pasaron más sus tiempos en andar peleando y alegando cosas que no vienen al caso”, afirmó Aréchiga, quien negó tener interés en la fortuna del cantante, pues afirmó que “él es mi padre desde que no era nadie”.

Según la mujer, el charro tuvo una relación fugaz con su madre cuando ella tenía tan sólo 21 años, quien lo conoció en Guadalajara antes de que Vicente se casara con Doña Cuquita, Madre de Vicente Jr., Alejandro y Gerardo.

