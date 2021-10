El ex manager de una vieja pareja de Kim Kardashian aseguró que tiene otro video sexual de la influencer

Kim Kardashian es amenazada con otro video sexual (EFE)

Antes de que se convirtiera en una celebridad y en una empresaria de éxito, Kim Kardashian era conocida principalmente por ser la asistente y compañera de fiestas de Paris Hilton. Sin embargo, de la noche a la mañana se hizo famosa por derecho propio después de que se filtrara un video sexual suyo que había grabado en 2002 con su entonces novio, Ray J.

La grabación se convirtió en el video porno más visto de la historia y fue comprada por la productora de cine para adultos Vivid Entertainment por un millón de dólares. El video fue filmado en octubre de 2002 mientras Kim y Ray J. estaban de vacaciones en México.

A 14 años de aquellos hechos, el antiguo manager del rapero Ray J, Wack 100, asegura tener una “segunda parte” con imágenes inéditas y más comprometedoras de la famosa.

En 2007, Kim Kardashian protagonizó un escándalo tras hacerse público un video sexual en el que apareció junto a su entonces novio, Ray J. (Foto: WireImage)

Hace unos días, el antiguo manager del rapero Ray J, Wack 100, aseguró que poseía otra grabación sexual protagonizada por la pareja aún más explícita que la única conocida hasta la fecha, aunque no planeaba hacerla pública por respeto a Kardashian. Sin embargo, reconoció que sí estaría dispuesto a entregársela a Kanye West, quien fue esposo de Kim por seis años.

Wack aseguró que le daría la grabación inédita al rapero estadounidense y no le cobraría ya que tiene cuatro hijos con Kim. “Nunca se lo daría a nadie más que a Kanye. Ella es la madre de sus hijos”, comentó mientras hablaba en el podcast “The Bootleg Kev”.

El abogado de Kardashian ha afirmado que resulta imposible que Wack tenga en su poder un material de esas características porque no hay ningún otro video íntimo de su clienta. “La afirmación de que existe una cinta sexual inédita es falsa. Es lamentable que la gente haga estas declaraciones para intentar conseguir sus 15 minutos de fama”, declaró.

Kardashian hizo una fuerte revelación en 2018 en un episodio de “Keeping Up With the Kardashians”. La estrella de reality admitió durante una conversación con Scott Disick y Kendall Jenner que estaba drogada cuando se grabó teniendo sexo con su ex novio, Ray J. El video sexual la catapultó a la fama internacional.

“¿Tú eras divertida, cierto? ¿En una época eras salvaje, verdad?”, le preguntó Disick a Kim sobre sus días de chica rebelde.

“Cuando me casé estaba drogada con éxtasis”, confesó Kim en referencia a su corto y fallido matrimonio con el productor Damon Thomas. “La primera vez que consumí éxtasis me casé, la volví a tomar y grabé un video teniendo sexo. Siempre algo malo pasaba”.

En una entrevista con Oprah en el año 2012 Kim había dicho que se sintió “humillada” tras la publicación del sex tape. Sin embargo, luego cambió su perspectiva. “Soy consciente de que esa fue mi presentación al mundo, reconoció la empresaria. “Fue por algo negativo así que tuve que trabajar 10 veces más fuerte para que las personas me conocieran como realmente soy”.

