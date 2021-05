Hija de Sergio Andrade aseguró que Gloria Trevi no es inocente

Hija de Sergio Andrade habla en contra de Gloria Trevi (Video: YouTube / Suelta la Sopa)

Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y Karla de la Cuesta, aseguró que Gloria Trevi no fue una víctima más de su padre, sino que ella participó activamente en el clan a través del cual reclutaron jóvenes para ser secuestradas y abusar de ellas.

Valentina ha hecho su vida como celebridad a través de las nuevas redes sociales, pero, dijo que no por ello dejará atrás su pasado ni la sangre que corre por sus venas, pues acepta ser hija de Sergio Andrade y tiene que aceptarlo todos los días, declaró en entrevista con Suelta la Sopa.

Aseguró que es un hecho con el que ha tenido que vivir, pero del cual no se siente orgullosa porque sabe lo que su padre hizo.

Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron acusados por haber aprovechado su poder y reclutar a jóvenes para abusar de ellas (Foto: Twitter / @yosoytulsr)

La joven dijo que este año tuvo conocimiento de todo lo que ocurrió con sus padres, pero desde pequeña se ha visto en medios de comunicación y fue a través de ellos que comprendió quién era Andrade y qué conexión tenía con ella.

La ahora cantante aseguró que fue difícil tener que convivir con su pasado, pero sobre todo le molesta que sólo una persona de las tres que estuvieron verdaderamente implicados en el clan Trevi-Andrade sea recordado como el culpable del abuso que sufrieron las mujeres reclutadas.

“Me duele que México no tiene memoria. México ha olvidado los actos de ciertas personas, los actos de alguien que tienen aquí, porque a México se le ha olvidado”, dijo Valentina refiriéndose a la cantante.

Gloria Trevi siempre se declaró inocente de lo que hizo Andrade (Foto: Twitter@luisillohdz)

Agregó que no reconoce a Trevi como una víctima, y aunque lo fuera, no puede estar lavándose las manos de la forma en que participó en el secuestro de las jóvenes ni tampoco debe ser olvidado lo que hizo durante los mejores tiempos de su carrera.

La polémica comenzó cuando en 1998 una de las ex coristas de Gloria Trevi, Aline Hernández, publicó su libro La Gloria por el infierno, en donde destapa lo que ocurría entre Sergio Andrade y Trevi. Entre las afectadas se encontraban la madre de Valentina y sus tías, Karla, Kathia y Carola.

Valentina dijo durante la entrevista que ella no sabía que uno de sus primos era también su hermano hasta que se hizo pública la información y se lo preguntó a su madre, quien pensó que era obvio por la similitud de rasgos que comparten.

Gloria Trevi acusó aseguró que su caso fue una cortina de humo (Foto: Instagram)

Fueron varios los hijos no reconocidos de Andrade, los cuales fueron en su mayoría producto de abusos que cometió la pareja.

Después de varios meses de que la orden de detención fue emitida después de que la polémica llevó a denuncias, Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas fueron detenidos en Brasil. Después de 4 años en prisión, Trevi fue liberada al ser absuelta ya que un juez dictaminó que no había cometido ningún delito.

La cantante aseguró haber sido una cortina de humo para las muertas de Juárez. “Porque así, a veces, condenando a una mujer ocultan los crímenes contra otras”, dijo hace tres años durante la cuarta edición de los premios Latin American Music Awards (Latin AMAs).

Gloria Trevi estuvo en la cárcel casi cinco años por abuso de menores (Foto: Instagram @gloriatrevi)

Valentina aseguró que su madre no quiso hablarle sobre quién era su padre porque todavía le cuesta trabajo hablar sobre Andrade:

“En el momento en que yo por primera vez le pregunté por primera vez a mi madre ‘¿quién es mi padre?’, le pregunté cuál es su nombre y ella se puso muy muy mal. En ese momento dije ‘me viene y me va todo lo que hay detrás de las lágrimas que en este momento estoy viendo, con tan sólo que menciones el nombre, no hace falta que me expliques nada”.

SEGUIR LEYENDO: