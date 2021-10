Sofía Aragón reveló las razones por las que canceló su boda: “No pude ser el amor de su vida”

Sofía Aragón reveló la razón por la cual decidió romper su relación con Francisco Bernot (Foto: Instagram/@sofaragon)

Sofía Aragón hace dos meses dio a conocer que pospondría su boda con Francisco Bernot debido a que existían proyectos profesionales que se interponían en su vida personal, posteriormente anunció que todo se canceló porque habían terminado su relación y hoy reveló que esta decisión le dolió, pues se dio cuenta de que no fue el amor de la vida del empresario.

El pasado agosto, la ex reina de belleza anunció que su compromiso y relación con quien pensó pasaría el resto de su vida, terminó por su propia decisión al darse cuenta de que no podía casarse sin antes repensar bien lo que estaba sucediendo entre ellos, aunque no dio más detalles.

“Fui yo quien rompió el compromiso. El enamoramiento y el cariño existían, pero para casarte no puedes dejarte llevar solamente por las emociones, tienes que usar también la cabeza”, dijo para la revista ¡Hola!

La ex reina de belleza confesó que pasó por varias situaciones que la lastimaron emocionalmente (Foto: Instagram/@sofaragon)

Ahora Sofía reveló que desde tiempo antes de terminar su relación se dio cuenta de que existían cosas que no le gustaban de su novio, pero los dejó pasar al pensar que cambiaría, algo que nunca sucedió y ella no estaba dispuesta a seguir soportando.

“Siempre a los focos rojos tienes que hacerles caso, llega un momento que a lo mejor tú piensas que la gente va a cambiar o que las promesas te las van a cumplir (pero) no, la gente no cambia, la gente es lo que es, somos lo que somos y, de hecho, es egoísta pedirle a alguien que cambie”, dijo en el programa Ventaneando.

Antes de haber anunciado la cancelación de su boda, la también conductora defendió que su ex novio era una persona a la cual le tenía mucho aprecio y la apoyaba en todos sus proyectos, sin embargo, poco a poco ha ido revelando que en su relación las cosas no estaban completamente bien y tuvieron que afrontarse a diferentes problemas.

Sofía confesó que ya no tiene comunicación con Bernot (Foto: Instagram/@sofaragon)

Aragón tuvo que aceptar que quizás su futuro deseado no estaba al lado de Bernot ya que hubo varias situaciones que la lastimaron. Reveló que decidió dejar a su entonces novio esperando que logre encontrar a la persona ideal para él, pues ella no lo fue.

“Creo que tenemos que aceptar a esa persona como es y si no podemos aceptar ciertas cosas, tenemos que agradecer todo lo que hubo, y partir de manera generosa y decir ‘no puedo con esta situación, me está doliendo muchísimo’, pero te dejo en libertad porque seguramente hay alguien que así exactamente como tú eres, le va a encantar y no te va a pedir que cambies nada de ti”, explicó Sofía.

Pese al dolor que sufrió la modelo al terminar su relación, ha salido adelante y cortó comunicación con Francisco desde hace tiempo. Ahora la ex Mexicana Universal afronta su duelo sola y aceptó que no fue el amor de la vida del empresario.

“No, ya no tengo nada de contacto con él desde hace dos meses más o menos. Me duele que yo no pude ser el amor de su vida cuando lo quise tanto, pero él ya es parte de mi pasado y siempre va a ser parte de mi corazón, fue alguien muy importante para mi pero ya no es parte de mi presente”, dijo.

Sofía Aragón y Francisco Bernot se comprometieron en 2020 (@sofaragon)

El 30 de diciembre del 2020, justo a tiempo para cerrar el año con broche de oro, la joven pareja dio el siguiente paso y decidió comprometerse tras poco más de medio año de noviazgo.

Lamentablemente, fue el pasado 22 de junio cuando la presentadora destapó que tenía un nuevo proyecto en pie, el cual había obstaculizado su camino al altar, posponiendo indefinidamente su boda, hasta que en agosto dio a conocer que en realidad se había cancelado.

