Quién es Víctor González, el actor de telenovelas que decidió alejarse de la farándula para ser papá

El actor se ha mantenido alejado de la polémica (Foto: IG @victorgonzalezactor)

Víctor González, puede ser recordado por sus papeles en telenovelas como Pueblo chico, infierno grande o Bajo las riendas del amor, sin embargo, en comparación a otros de sus colaboradores del medio, él ha decidido mantenerse alejado de los chismes para enfocarse en su vida personal.

Fue en su más reciente entrevista con TVyNovelas, donde el artista abrió un poco su corazón, para contar cómo ha sido su larga trayectoria que recién llegó a los 30 años.

“Fui un fósil del CEA. En serio, estuve varios años, más de los que se necesitaban, porque yo quería ser músico;, en Querétaro estudiaba en el Conservatorio, entonces fui y vine varias veces, hasta que terminé mis estudios y me incorporé a las telenovelas”, mencionó.

Asimismo, contó que los melodramas mexicanos son algo que lo ha acompañado a lo largo de su vida y que, ha tenido momentos de revelación al trabajar con grandes de la pantalla.





Amo las telenovelas. No soy muy bueno viéndome porque siempre pienso: “Pude haberlo hecho mejor o de otra manera”. Fuera de eso, el género me gusta mucho. Desde chavito veía telenovelas con mi mamá y estoy muy agradecido de seguir vigente, porque de verdad te das cuenta, cuando te toca trabajar con actores como Manuel Ojeda o Diana Bracho, de e no se trata de llegar, sino de mantenerse como ellos, a los que les aprendí mucho en “Quererlo todo”, el proyecto que tenía asegurado cuando comenzó la pandemia.

El actor estudió en el CEA (Foto: IG @victorgonzalezactor)

Respecto a sus logros durante todos estos años, Víctor señaló que él a los 17 años soñaba con la vida que tiene actualmente. Deseaba trabajar, disfrutar lo que hacía, emocionarse por cada proyecto y continuar vigente.

“Hay tantos buenos actores en todas las plataformas y todos los canales de televisión, que ya no nada más hay que ser guapo y saberse parar ante la cámara, hay que dar un poco más [...] Cuando no estoy en un proyecto, esto haciendo pruebas y conectando con gente nueva”, mencionó.

Respecto al porqué no es una persona de escándalos, aclaró que para él entre menos sepan de su vida es mejor y, aunque está consciente de que la popularidad también genera más dinero, señaló que prefiere estar tranquilo.

Pero esto no fue siempre, ya que en su juventud no solía ahorrar y sus prioridades eran otras. No obstante, la vida le dio un cambio radical.

“Cuando tienes un hijo dices: ‘Ya no soy solamente yo, que andaba por aquí y por allá y no me importaba si boy a trabajar a Colombia o me quedaba a vivir allá’; ahora, con un hijo es: ‘quiero estar cerca de él’, sentenció.

El actor es papá (Foto: IG @victorgonzalezactor)

Asimismo, ahondó en que esperaba iniciar el próximo año con trabajo y nuevos protexto. Puntualizó que le parece muy interesante que la televisora que lo vio crecer esté regresando a lo antaño.

“Me encanta que Televisa le está apostando al renacer del melodrama clásico y lo mejor: con los productores que saben hacer las cosas”, concluyó el actor.

¿Quién es Víctor González?

Víctor González es un actor y es sobrino del compositor Óscar Reynoso. Inició su carrera en Televisa en 1997, pero estuvo varios años con firma exclusiva para TV Azteca, donde estuvo en telenovelas como Mirada de mujer o Azul Tequila.

Desde entonces ha fluctuado entre ambas televisoras y ha colaborado con grandes actores y actrices, como son Bárbara Mori, Gabriel Soto, Adriana Fonseca, Annette Michel o Paola Núñez.

