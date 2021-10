Cuáles fueron las serias secuelas que el COVID-19 dejó en María Levy

La actriz dijo que aún no se encontraba del todo recuperada (Foto: Instagram: @Marialevyy)

Hace unas semanas, María Levy desapareció de redes sociales, para luego revelar que había contraído COVID-19. Sin embargo, volvió a retirarse del internet unos días más y ahora reveló las duras razones que la orillaron a esto.

La modelo contó que, no sólo padeció fuertes síntomas durante el tiempo que tuvo la enfermedad, sino que desde entonces su salud emocional también se ha visto afectada.

“Una de las secuelas del Covid fue mucha depresión y ansiedad y me ha costado mucho trabajo como regresar a mi centro, estoy trabajando en eso y como que mi alma me pedía aislarme un poquito, porque soy ese tipo de persona que cuando me siento así, como que me aíslo y me ensimismo, pero creo que está bien siempre hay que hacer lo que nos haga sentido y le de paz y tranquilidad a nuestra alma, no, creo que eso es lo más importante”, externó la nieta de Talina Fernández desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, ahondó en que su recuperación iba bastante mejor, que comenzaba a tener días buenos y poco a poco se estaba restableciendo anímicamente.

a inicios de septiembre, María narró desde sus redes cómo la estaba pasando después de dar positivo a COVID-19 (Foto: Instagram / @marialevyy)

“Puede que esté chipil todavía y down, pero en cuanto a la ansiedad ha bajado muy cañón y me da mucha paz y felicidad eso “, sentenció la fotógrafa.

Cabe recordar que a inicios de septiembre, María narró desde sus redes cómo la estaba pasando después de dar positivo a COVID-19 y ahondó que, a pesar de tener buen estado de salud, los síntomas fueron bastante fuertes.

“Oigan estuve súper desaparecida porque me dio Covid y yo decía: ‘Soy súper sana, no me va a dar y si me da, me va a dar súper leve’. Pues no, me tumbó, me tumbó tres semanas, o sea, apenas ayer me sentí bien, fue de tres semanas. Entonces, cuídense mucho, por favor, no se confíen”, dijo la influencer por medio de su cuenta de Instagram.

Asimismo, la modelo contó que la enfermedad también le afectó a nivel emocional, pues se llegó a sentir angustiada durante su convalecencia:

“Honestamente ya estoy bastante desesperada de sentirme mal, pero yo creo que justo tengo que aprender a ser súper paciente con mi cuerpo, con sus procesos y agradecerle por mantenerme sana y tener muchísima paciencia. Cuídense mucho”, dijo la joven influencer al mandar un mensaje a sus seguidores.

la influencer ha confesado mediante sus redes sociales que sufrió un trastorno alimenticio(Foto: Instagram@marialevyy)

Este no es el primer problema de salud grave que María ha sufrido, pues la influencer ha confesado mediante sus redes sociales que sufrió un trastorno alimenticio durante más de diez años, y recientemente se ha decidido a acabar con él para aceptar su cuerpo como es. La modelo se unió al movimiento “body positive” para intentar concientizar al mayor número de personas acerca de los estereotipos irreales que dañan la salud mental de quienes aspiran a tener un cuerpo perfecto.

La influencer ha comenzado una campaña en sus redes sociales para terminar con la ansiedad y el estrés que durante mucho tiempo le ha causado el aspirar a tener un cuerpo intachable, pues María ha comenzado a subir fotografías de sus imperfecciones y de cómo luce una persona normal sin todo lo que ha hecho durante años para aparentar perfección.

