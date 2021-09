Lucía Méndez quiere a Renata Notni para el remake de una de sus más famosas telenovelas

Lucía Méndez aseguró que Renata Notni podría interpretar a Diana Salazar por su belleza (Foto: Instagram @luciamendezof / @renatanotni_)

Hace más de 30 años se emitió El extraño retorno de Diana Salazar, una de las telenovelas más famosas protagonizadas por Lucía Méndez, y aunque ningún productor ha hablado de verla nuevamente en pantalla, la actriz aseguró que Renata Notni sería la mujer ideal para tomar su papel en un remake.

El extraño retorno de Diana Salazar fue una telenovela que innovó en los años 80 con su historia en la televisión mexicana, por ello Lucía Méndez festeja que hasta el día de hoy sea un proyecto importante y que el público la aprecie por el nivel de producción que conllevó, por ello fue cuestionada acerca de quién le gustaría que tomara su papel si es que se llega a realizar una nueva versión.

Pese a que no logró recordar su nombre, la protagonista de Colorina hizo notar su admiración por Renata Notni al exponer las razones del porqué le gustaría que ella fuera la actriz que interprete a la nueva Diana Salazar.

Renata Notni es la preferida por Lucía Méndez para protagonizar "El extraño retorno de Diana Salazar" (Foto: Instagram/@rennotni)

Méndez aseguró que Notni es una mujer muy atractiva, perfecta para tomar el personaje que ella alguna vez llevó a la pantalla chica y volverlo a hacer un éxito.

“Me encantaría ella, ella se me hace muy bonita, tiene ojos claros, tiene una boca muy sensual, anda con este actor maravilloso que está haciendo la vida de Luis Miguel”, dijo en entrevista con el programa Hoy.

El extraño retorno de Diana Salazar en su momento rompió con algunos paradigmas de las telenovelas al hablar de brujas y utilizar efectos especiales, por ello su éxito. Con el paso del tiempo, el programa siguió siendo de interés para el público, pero no se logró su retransmisión por distintos problemas de derechos de imagen.

Sin embargo, años después de su emisión, televisoras extranjeras lograron obtener los derechos y fue retransmitida en Italia y Estados Unidos.

Lucía Méndez le dio vida a Diana Salazar, personaje que tuvo éxito en diferentes países por su historia (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Por otra parte, en la entrevista Lucía también reveló que pese a gozar de una larga carrera como actriz y cantante, personas han impedido que obtenga su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con el fin de hacerle daño o frustrar su historia en el medio artístico.

“Ya me la han ofrecido, pero parece que ahí ha habido como cosas raras que no entiendo, pero bueno, lo vamos a ver este año, muchas veces hay gente que quiere lastimar o te quiere boicotear, pero bueno, allá arriba es el que tiene las cuentas y dice la última palabra”, sentenció.

Pese a este obstáculo y que ha decidido no continuar participando en telenovelas ya que “no me han ofrecido nada a la altura, nada a lo que yo diga: ‘bueno, me encanta, lo voy a hacer’, sinceramente no”, argumentó, la intérprete de Corazón de piedra que está decidida en seguir haciendo crecer su canal de YouTube, a través del cual ha realizado entrevistas a diferentes celebridades.

Lucía Méndez ha invitado a su canal a Yordi Rosado, Frida Sofía, Daniel Bisogno, entre otro (Foto: Captura de pantalla YouTube)

En las siguientes temporadas de pláticas publicadas en la plataforma, Lucía Méndez quisiera poder presentar a Paulina Rubio o Thalía, mujeres de las cuales compartió también sentir gran admiración.

“Me encantaría, me encanta la güera, además ustedes saben que yo amo a su madre, Susana Dosamantes para mí es una gente que no veo tanto, pero la adoro, la quiero muchísimo, y a la güera me fascinaría invitarla, al igual que me encantaría entrevistar a Thalía, es preciosa, me encanta, es una mujer inteligentísima, empresaria, ¡me encanta Thalía!”, expresó la actriz.

