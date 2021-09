Por esta razón Inés Sainz fue vista en Televisa

Inés Sainz visitó las instalaciones de Televisa, lo que generó varios rumores acerca de su contratación por parte de la televisora (Fotografía Instagram: inessainz01)

Inés Sainz es una de las estrellas más valoradas de Televisión Azteca, tiene más de 20 años trabajando para la televisora, donde ha cubierto los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, además de haber entrevistado a numerosas personalidades del mundo del deporte; por lo que es considerada una pieza imprescindible dentro de la televisora.

En medio de las numerosas llegadas de actores y conductores a Televisa que previamente habían trabajado para TV Azteca, Inés fue vista por las instalaciones de la televisora de San Ángel, lo cual desató rumores de una posible contratación por parte de la empresa.

Inés tienes más de 20 años de trayectoria en TV Azteca (Fotografía Instagram: inessainz01)

Martha Figueroa, productora de Televisa, explicó lo sucedido en una emisión del programa Con Permiso que conduce Juan José “Pepillo” Origel, donde dijo que Inés no había llegado a las instalaciones de la televisora por cuestiones laborales, pero había posibilidades de que en un futuro se pudiera dar:

“Lo que sabemos es que grabó ayer con Israel Jaitovich, él está invitando a diferentes conductoras para su programa Más Noche, pero ya ves que por ahí empiezan, abren la puertita, se acomodan y luego ya se quedan o las ven trabajar y les dicen: ‘¿oye por qué no te quedas?’”, contó la productora.

A pesar de que Inés no forma parte del elenco de ningún programa en TV Azteca, sigue participando en notas especiales, eventos deportivos destacados y campañas publicitarias en la televisora.

La periodista participó hace unos meses en las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde colaboró con el equipo de Azteca Deportes al lado de Antonio Rosique, Christian Martinoli y Luis García.

Inés Sainz participó en la transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Foto: Instagram/@inessainz01)

En una entrevista para Infobae México, el director de Azteca Deportes, Rodolfo Martínez, habló sobre el reto que fue crear el foro de transmisiones para los Juegos Olímpicos, el cual se creó al inspirarse en la arquitectura asiática.

“Es un foro cuya tecnología permite que tú estés dentro de una ciudad hecha y derecha, con edificios, con calles, con diferentes espacios como cualquier ciudad la tendría. De ahí nace nuestro foro y de ahí esta tecnología brutal que le estamos presentando a la gente”, dijo Ramírez.

Uno de los personajes que llegaron a Televisa tras su paso por TV Azteca es Brandon Peniche, quien decidió terminar su estancia en Venga la Alegría para protagonizar la telenovela Volverte a ver. Hace unos días, el actor habló para Cuéntamelo Ya! acerca de cómo se siente en su nuevo trabajo:

“Me siento muy agradecido porque estoy haciendo lo que más amor me da, estoy trabajando con Nachito y me siento muy feliz”, afirmó el actor al hablar acerca de Ignacio Sada, productor de la telenovela.

Brandon Peniche salió de Venga la Alegría para protagonizar su primera telenovela (Foto: Instagram/@penichebrandon)

Asimismo, el actor habló acerca de su primer acercamiento con Volverte a ver, una nueva versión de la telenovela Viviana, la cual protagonizó Lucía Méndez en la década de los setenta:

“Se dio la oportunidad de leer un poco el personaje, me encantó y con Nacho Sada, con él hice ‘Un Refugio para el amor’ y fue una experiencia lindísima, se fue dando, fui viendo a mis compañeros que los adoro, que ya los conozco y vernos aquí”, afirmó Brandon.

Al igual que Brandon, Anette Michel también fue contratada por Televisa para la misma producción, en la misma entrevista, el actor habló acerca del personaje de su compañera: “Su personaje es espectacular, hace rato estuvimos en trabajo de mesa y lo definió exacto. Es mala, manipuladora”.

