Otra famosa actriz dejaría TV Azteca por Televisa

La actriz participaría en la serie "40 y 20" (Foto Instagram: amarantaruizoficial)

En los últimos meses varios artistas han decidido dejar de colaborar con TV Azteca para trabajar con la competencia, entre las razones que llevan a diversos actores y conductores a mudarse a Televisa se encuentran los mejores sueldos, más oportunidades de flexibilidad y más exposición en las pantallas debido al elevado rating de la televisora comparado con la empresa rival.

La última actriz que se pasó al bando de Televisa es Amaranta Ruiz, así lo reveló Álex Kaffie en su columna Sin Lisonja, donde afirmó que la artista de 51 años había buscado por su propia cuenta una oportunidad en la televisora.

Según el periodista de espectáculos, Amaranta llegaría a los foros de Televisa San Ángel para participar en la serie 40 y 20.

Amaranta Ruiz trabajó más de dos décadas en TV Azteca (Foto Instagram: amarantaruizoficial)

Amaranta trabajó durante 23 años con TV Azteca, donde alcanzó la fama al lado del fallecido actor Héctor Suárez en el programa cómico Puro Loco, el cual se transmitió durante 12 años a las pantallas mexicanas.

La actriz también tuvo una participación destacada en Lo que callamos las mujeres y diversas telenovelas, como Pasión Morena y Los Sánchez; su último proyecto con la televisora fue Tres Familias, el cual concluyó en 2018.

En 2019 decidió incursionar en la industria estadounidense al colaborar con Telemundo en la telenovela Betty en NY, así como Enemigo íntimo y posteriormente en la recién estrenada La suerte de Loli, donde actuó al lado de Jacqueline Bracamontes, Silvia Navarro y Gaby Espino.

Amaranta Ruiz alcanzó la fama al lado de Héctor Suárez en "Puro Loco" (Foto Instagram: amarantaruizoficial)

Anette Michel y Brandon Peniche también dejaron sus proyectos en la televisora del Ajusco para colaborar en la nueva telenovela de Televisa, Volverte a ver. El actor contó en una entrevista para Hoy cómo será el personaje que interpretará en su primer protagónico:

“Leonardo se fue a buscar su sueño y a este señor alguien le rompe el corazón. Pero se va bien, simplemente lo terminan y ya. Entonces cuando regresa a su lugar de origen, él ya está embelesado por Ángela”, dijo Brandon sobre el personaje que interpretará al lado de Alejandra Robles Gil.

Por su parte, Anette Michel reveló para Cuéntamelo Ya! que decidió no renovar su contrato con MasterChef después de conducir el reality show durante 8 temporadas al no llegar a un acuerdo con la producción del programa, pues reveló que no pudo estar de acuerdo con los nuevos términos y condiciones que se imponían en su contrato, pues ponían en peligro su integridad moral.

Brandon Peniche tendrá su primer papel protagónico en Televisa (Foto: Instagram/@penichebrandon)

La actriz de 50 años dijo que tenía muchas ganas de regresar a las telenovelas, pues gran parte de su carrera artística ha estado “combinando” la actuación y la conducción al realizar proyectos simultáneos, por lo que no descartó unirse como conductora a un programa de Televisa.

Otro actor que trabajó en TV Azteca y que ahora regresó a Televisa es Luis Felipe Tovar, quien participará en El Amor Cambia de Piel, telenovela que será protagonizada por Susana González y David Zepeda.

Anette Michel estuvo como coductora invitada en "Hoy" (Foto: Anette Michel / Instagram)

En una entrevista para Hoy, Luis Felipe dijo que esta vez no tendrá un papel antagónico, pues dejará al lado la caracterización de villano por la que es conocido: “En esta ocasión voy a hacer un personaje que tiene un rostro diferente al que tiene o los que normalmente presento, que no tiene que ver con los villanos o con los personajes fuertes de carácter”.

El actor contó que el personaje que interpretará “es un hombre que fue víctima de la mujer con la que convive todos los días, alguien que tiene un carácter débil y se deja manipular”.

