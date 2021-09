Por qué Roger González no puede casarse ni tener hijos

Ahondó en que es una persona muy trabajadora y por ende suele dedicarle mucho tiempo a su carrera. (Foto: Instagram / @rogergzz)

El conductor de Venga la Alegría, Roger González, confesó las razones por las que no ha podido formar una familia a pesar de que sí lo desea.

Fue entrevista con TV Notas donde Roger mencionó que, a pesar de que en sus planes sí está el casarse hay motivos de gran peso que se lo impiden.

“Sí, me encantaría formar una familia, aunque eso no está ahorita en mis planes, pero definitivamente sí quiero compartir toda mi felicidad con alguien a quien ame y, sobre todo, formar una familia. Sin embargo, creo que aún no es mi momento”, señaló.

Ahondó en que es una persona muy trabajadora y por ende suele dedicarle mucho tiempo a su carrera. Además de que la pandemia por COVID-19 lo sacó de balance e hizo que reflexionara sobre la vida.

“Fue entonces cuando empecé a hacer las cosas que me fascinan y para las que antes nunca tuve tiempo, cómo cocinar, escribir y crear, lo cual me ayudó muchísimo a sanar los miedos e incertidumbres que nos trajo la pandemia. Así fue como produje la serie Génesis, que fue muy costosa y que no habría terminado si no me hubieran colaborado muchos amigos”, señaló.

Roger González platicó sobre el proceso de creación de 'Génesis' y su mayor reto al grabarla. (Foto: @rogergzz/ Instagram)

El ex conductor de Disney Channel explicó que actualmente se está concentrando en varios proyectos además de la serie, como es su canal de Los 3 tragones.

“Ahora nos vamos a España para conocer los mejores restaurantes en Madrid, Sevilla y Mallorca”, remarcó y mencionó algunos de sus restaurantes favoritos en México, entre ellos Senado que está en Baja California y pertenece al chef Benito de Master Chef.

Para algunos, la comida puede ser sólo un momento del día o incluso verse como algo únicamente necesario, sin embargo, para el conductor Roger González, el chef Ismael Zhu “El Chino” y la periodista Daniela Obregón, todo lo referente a la cocina va más allá y es por eso que tienen una cuenta en Instagram llamada Tres Tragones, en la que recomiendan restaurantes o platillos que dejarían atónito hasta al comensal más exigente.

“Uno de nuestros objetivos es ayudar a reactivar toda esta economía que ha sufrido muchísimo. Sabemos que muchas personas no tienen la posibilidad de visitar lugares por diferentes motivos y es importante que a través de nosotros puedan conocer diferentes restaurantes, comidas, tradiciones, lugares de México; esas esquinas que a lo mejor no todo mundo conoce. Al final es conocer México”, destacó Daniela en marzo de 2021 para la revista Quién.

Según el conductor, la historia de la miniserie se acerca mucho a lo que está viviendo la gente en la realidad. (Foto: Cortesía TV Azteca)

De acuerdo con los creadores del proyecto, todo comenzó fortuitamente, pues Chino -ganador de MasterChef México en 2018- estaba en el mismo programa televisivo con Roger, cuando les tocó colaborar con Dani.

Chino y yo estábamos en ‘Todo un show’ y nos tocaba hacer los enlaces informativos con Dani Obregón. Desde ahí empezó a haber química, Chino le mandaba platillos al estudio de noticias y la amistad fue primero en la pantalla y luego la llevamos a la realidad: fuimos a cenar y nos empezamos a hacer muy amigos

Después de dicha coincidencia, los tres jóvenes comenzaron a salir juntos y a recorrer varios restaurantes y a probar diversas comidas. Lo que no esperaban era que al momento de compartir dichos momentos en sus redes sociales, la respuesta por parte de los usuarios sería abrumadora.

SEGUIR LEYENDO