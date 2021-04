Cuántos años tiene Roger González: el presentador puso fin al misterio

Internautas vuelven a cuestionar cuál es la verdadera edad de Roger González (Foto: Instagram / @rogergzz)

Roger González se convirtió nuevamente en tendencia después de que sus seguidores intentaron adivinar su edad, otra vez, pues mientras algunos sitios mencionan que tiene cerca de 40, otros dicen dicen que a penas cumplió los 20 años. Finalmente el presentador reveló cuál es su edad hace algunos meses a través de un video, pero no explícitamente.

El conductor de Venga la Alegría publicó un video en su canal de YouTube en el que pide a algunos artistas e influencers que adivinen su edad, pero la mayoría se equivocó. Lolita Cortés dijo que piensa que tiene 30 por la diferencia de edad que tiene Roger con su hija, Kalimba dijo 35 y su mamá piensa que tiene 34. También Yordi Rosado, Paty Cantú, Sebastián Villalobos, entre otros, erraron.

Después de hacerle una llamada a su mamá, demostró que ni ella sabe qué edad tiene su propio hijo. En la conversación Roger le pregunta a su mamá en qué año nació, a lo que ella contesta que en 1987, él responde sorprendido que no es así, pues no tiene 31 años y demuestra que él tampoco sabe la edad de ella, pues negó tener 63.

Video: YouTube-ROGER GONZALEZ

“Imagínense, si mi propia madre no sabe qué edad tengo, ¿cómo puede haber páginas en internet que aseguran que tengo una edad? Esto es muy loco”, dijo el conductor.

El video tiene una duración de 12 minutos, no tiene habilitados los comentarios y salta de escenario en escenario, en donde un clip puede no tener ninguna relación con el siguiente, además de que lo que menciona González a partir de la llamada con su mamá, parecen ser comentarios lanzados al aire.

“El próximo año 2021, voy a sacar mi segundo libro, que tiene que ver con todo esto que están diciendo de la edad, que por qué te ves más joven. No importa qué edad tenga, sino cómo te sientas a esa edad: si te sientes fuerte, con mucha energía de cumplir tus sueños, eso es lo importante. [...] Lo voy a publicar a principios del próximo año, 20 21”.

Algunas celebridades aseguraban que rondaba los 20 años, otros aseguraron que tenía incluso más de 60 (Foto: Instagram / @rogergzz)

En las escenas siguientes comienza a jugar con juegos de mesa, diciendo números como 12, 7 y 3. En las paredes de su casa y en su ropa también se pueden ver un 2 y un 5.

Al finalizar el video, Roger González aseguró que no necesita revelar su edad, pues cualquiera que haya prestado atención a los pequeños detalles, habrá visto cada una de las pistas que llevan a cuántos años tiene.

Después de varias teorías en a través de las cuales intentaron finalmente develar la edad del presentador, sus seguidores en Twitter concretaron que parece ser que tiene 40 años, edad que el sitio Wikipedia actualmente muestra. Fijando su fecha de nacimiento el 15 de julio de 1980.

Roger González tendría 40 años (Foto: Instagram / @rogergzz)

La cuenta oficial en Twitter del programa que conduce, Venga la Alegría, compartió el video de Roger esta tarde, reavivando la conversación y teorías acerca de su edad, sorprendiendo a aquellos usuarios que no sabían sobre esta revelación.

Anteriormente había expresado que no le gusta ponerse números, por ello se había reservado decir su edad. “No quiero saber el día que me voy a morir y espero que Dios me conceda muchísimos años para disfrutar la vida, por eso he decidido no tener número para la edad”, dijo en Venga la Alegría.

