Roger González, Ismael “El Chino” Zhu y Daniela Obregón: los tres tragones que probaron las cucarachas de Madagascar y arrasaron en Instagram

Roger González, Daniela Obregón e Ismael “El Chino” Zhu. (Foto: Instagram / trestragones)

Tres amigos, tres gustos diferentes y una infinidad de platillos, eso y más aportan Roger González, Daniela Obregón e Ismael “El Chino” Zhu en Tres tragones, un proyecto culinario que en plena pandemia revolucionó las redes sociales y está completamente alejado de las pantallas de la televisión, pero sí con gran éxito.

Los conductores de Venga la Alegría y la periodista de TV Azteca reconocen que haber iniciado este proyecto en medio de la pandemia, no le ha restado importancia a la comida en su vida e incluso saben lo que más les ha gustado desde que comenzaron este proyecto en redes sociales.

Tres tragones arrancó como salida entre amigos, que inició el año pasado, pero que en medio de la pandemia les ayudó a compartir su pasión por la comida, las pláticas y las risas.

“Tuvimos un gran recibimiento y la gente está muy emocionada a pesar de que en ese entonces todavía no teníamos mucho contenido. Ahora la gente sigue todavía súper emocionada, ahorita ya estamos subiendo más contenido, estamos retomando básicamente los Tres tragones porque en cuanto empezó la pandemia cerraron todos los restaurantes, los viajes, entonces no pudimos hacer nada hasta ahorita que estamos retomando y la gente la verdad nos está recibiendo muy bien gracias a Dios”, comentó para Infobae México.

(Foto: Instagram / trestragones)

Entre los platillos que han probado son diversos, pero nada detiene a Roger, Daniela Obregón e Ismael “El Chino” Zhu, ya que han disfrutado tanto de comidas tradicionales como exóticas, desde una compuesto por orejitas de cerdo originaria de Filipinas hasta cucarachas de Madagascar.

“Es un platillo que se come en las Filipinas y hasta ahorita, como lo menciona Roger no le hemos dicho que no a nada; el otro día fuimos a comer a un restaurante chino en donde les recomendé unas orejitas de cerdo y los dos me vieron así como serios, pero los dos comieron y les gustó mucho, entonces de eso se trata”, comentó Daniela Obregón.

Pero tampoco han sufrido mucho y es que a pesar de lo raro de los platillos, muy poco les han causado gran molestia o desagrado.

“Yo creo que hasta ahorita con los tres no nos ha tocado nada desagradable, la verdad. Todo ha sido muy bueno pero yo creo que en algún momento va a suceder pero ya llegaremos a ese punto”, comentó “El Chino”.

(Foto: Instagram / trestragones)

El promotor de Genésis también destacó cómo fue el inicio de Tres tragones y es que aunque al principio todo era prometedor, todo cambió con el inicio del confinamiento.

“Nos tuvimos que detener un poquito el proyecto a principios del año pasado, pero para marzo, abril, mayo, ya que cerraron todos los restaurantes y extrañábamos mucho esos encuentros entre amigos en la mesa, en las risas y esas pláticas pero en cuanto empezaron a abrir los restaurantes en cierto porcentaje dijimos: hay que apoyar. Chino tiene un restaurante de ramen y también tuvo que cerrar y sabemos muy de cerca cómo la pasaron toda la industria restaurantera, entonces en cuanto abrieron con todos los protocolos, nosotros fuimos los primeros en empezar a visitar restaurantes”, resaltó.

De acuerdo con los protagonistas de Tres tragones visitarán diversos lugares de México, sin importar lo complicado de su acceso.

“Sí, la idea es de viajar de Norte a Sur o de Sur a Norte e ir a todos los restaurantes o lugarcitos, no tienen que ser restaurantes más sonados a nivel nacional, entonces nosotros no tenemos un estándar, podemos ir desde el puestito de la calle hasta el mejor restaurante así que para los tragones no hay límite”, señaló uno de los responsables de la cocina de Venga la Alegría.

(Foto: Instagram / trestragones)

Sus secretos de pandemia

Los conductores no dudaron en recordar la importancia de valorar a sus familias, proyectos y su amistad. Los tres tragones se confesaron así con Infobae México.

“Para mí personalmente, yo creo que el vivir la vida es intensamente, o sea creo que es un momento para cualquier ser humano importante compartir la mesa con la gente que más quieres, con tus amigos y hay una buena charla y hay ese momento de dejar los celulares y platicar, creo que es como lo más valioso de compartir una mesa y bueno… nosotros tenemos la fortuna en esta pandemia y fuera de ella, de compartir una mesa rodeado de amigos, de risas, de pláticas, de historias”, comentó Roger.

La situación no es diferente para Daniela, quien consideró que este proyecto surgido de la pandemia se hace con el corazón, de manera natural y al hacerlos con amigos es mejor.

“Roger es muy Roger, “El Chino” es muy Chino y yo soy muy yo, como que siempre hemos sido muy naturales, muy transparentes y la verdad es que la amistad que hemos forjado es impresionante, es honesta, es sincera, es cercana y sabemos que ahí estamos para el día de mañana cuando nos necesitamos, ahí estamos”, aseguró la periodista.

