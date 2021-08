La transformación de Roger González: de estrella de VLA a director

Roger González platicó sobre el proceso de creación de 'Génesis' y su mayor reto al grabarla. (Foto: @rogergzz/ Instagram)

El conductor Roger González debutó como director en la serie Génesis, que se estrenó este 1° de agosto. Esta entrega, que fue creada y realizada en medio de una pandemia, es un parteaguas en la carrera del presentador.

Génesis cuenta la historia de un grupo de jóvenes que enfrentan un apocalipsis. La serie alcanzó el primer lugar en tendencias de la plataforma tan sólo 48 horas después de haber sido estrenada, por lo que se ha posicionado como la favorita del público. Además, gran parte del elenco está integrado por diversos creadores de contenido en la aplicación TikTok.

Roger González platicó con Infobae México sobre cómo ha sido esta experiencia como director y productor de una ficción, algo que nunca antes había intentado.

Esta es la primera producción de Roger como director. (Foto: Cortesía TV Azteca)

“Es nuestra primer serie con mi productora Tropico Group, es una serie original y exclusiva para Cinépolis Klic. Es una aventura que hicimos con mi productora, habíamos producido programas y podcast, pero es la primera vez que hacemos una ficción”, contó el conductor de Venga la Alegría.

A raíz del aislamiento social, el regio decidió escribir y grabar una historia de ficción en conjunto con Miguel Jarillo: “Muchos de nosotros aprovechamos esa patadita que nos dio la pandemia para crear cosas nuevas y a mí, personalmente, para acercarme al arte de diferentes maneras. Una de ellas es produciendo y ahora también dirigiendo esta mini serie”, confesó el también actor.

También compartió que una de las intenciones principales de Génesis es sembrar una reflexión sobre los tiempos actuales en su público.

“Yo me acuerdo que los primeros meses había miedo e incertidumbre, había mucho desconocimiento acerca del virus y empezamos justo en ese contexto a escribir Génesis, que habla de un apocalipsis cercano, de una decisión que tienen que tomar unos jóvenes a la edad de 21 años y que tienen que enfrentar su destino. Si tienes una segunda lectura de Génesis, vas a ver que esta historia y estos personajes están viviendo dentro de una ficción que no está tan alejada de la realidad”, puntualizó González.

Según el conductor, la historia de la miniserie se acerca mucho a lo que está viviendo la gente en la realidad. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Además de todo lo que implica grabar una serie con las precauciones necesarias por la pandemia, Roger se enfrentó a seleccionar un elenco que lograra cumplir con las expectativas que tenía para el proyecto: no sólo participan actores y actrices, sino también tiktokers.

“Somos pioneros en juntar un elenco protagónico de puros creadores de contenido y juntarlos con gente con mucha experiencia en la actuación. Sin embargo, yo llegué a ver en las primeras etapas de la creación de Génesis, en la preproducción, en los ensayos y en las audiciones, más de 70 creadores de contenido. Se quedaron los que realmente tienen talento para actuar y darle vida al personaje”, expresó.

En el reparto se encuentran influencers como Vanne Amador, Ilika Cruz, Ali Izquierdo, Ricky Arenal, Natty Castro, Andrea De Alba, Miguel Beas, Inna Moll y Castillo Twins, entre otros.

“Muchos de ellos nos han sorprendido de manera increíble a mí e incluso al elenco que ya son actores y actrices con mucha experiencia y trayectoria y se dio algo muy bonito, de ver, por ejemplo, escenas o secuencias en donde no veías a un actor actuando, estabas viendo realmente a un chico encarnar un personaje sin mañas actorales, sin trucos actorales”, reveló Roger.

Una parte del reparto de 'Génesis' está conformada por influencers, que han destacado por su actuación. (Foto: Cortesía TV Azteca)

A pesar de ser la primera vez que el conductor de Zapping Zone ocupa el cargo de director, este no es un interés nuevo en su vida. “Siempre me ha gustado, más que gustado, fascinado la producción. Desde que tengo 11 años, que empecé en esta industria, siempre había tenido un ojo enfrente de la cámara, y el otro en dónde ponen las luces, qué marca de cámara usan, cómo es que dirigen, cómo producen. Me encanta la magia detrás de las cámaras y crecí con eso durante mucho tiempo”, compartió el actor.

Finalmente, el miedo y la incertidumbre lo motivaron a dar el paso final para su productora y atreverse a crear algo mucho más grande.

“Cuando regreso a México, lo primero que produzco es mis programas para Youtube, Roger González Show y Roger González Presenta, pero eran programas, algo que vengo haciendo toda mi vida. Pero justo en la pandemia nos aventuramos a hacer una ficción y crecer el equipo de Tropico y ahora tener un departamento de vestuario, de efectos visuales, de composición, de dirección de arte”, expresó el conductor de 41 años.

SEGUIR LEYENDO: