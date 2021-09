Malillany Marín ya no quiere ser relacionada con José Manuel Figueroa

Fotos: Instagram @malillanymarin // Cuartoscuro

La relación entre Malillany Marín y José Manuel Figueroa llegó a su fin hace más de 10 años, sin embargo, sigue dando de qué hablar, pues además de que la actriz presume de tener un nuevo novio que fue amigo de su ex, pidió a los medios que le dejen de preguntar acerca del cantante, pues ya no quiere ser relacionada con él.

Malillany y José Manuel mantuvieron un noviazgo que en muchas ocasiones se rumoró llegaría a boda, pero terminó, desde entonces ambos habrían decidido entablar nuevos lazos amorosos con otras personas, mientras él comenzó una relación con Farina Chaparro, quien lo denunció hace unos meses por violencia familiar, ella ahora es novia de Efraín Vergara, quien es ex novio de la actual pareja del cantante, Marie Claire Harp, y que también denunció a Figueroa por amenazas de muerte y daños en propiedad ajena.

En un encuentro con los medios, cuando la cubana fue cuestionada por los reporteros acerca del hijo de Joan Sebastian, ella respondió que no quiere contestar más preguntas acerca de él, pues de hace mucho no mantienen una relación.

La cubana aseguró que ella apoya a Farina Chaparro en su denuncia, pero también apoyará la resolución de las autoridades (Foto: Instagram/@malillanymarin)

“Con todo cariño se los digo, y entiendo por qué me lo preguntan, que dejen de relacionarnos a mí y a él (José Manuel Figueroa) porque nosotros hace mucho tiempo no somos una pareja, mi novio está aquí, parado al lado mío, y la verdad ni siquiera me gustaría dar una opinión. Respeto los procesos judiciales, respeto cada quien como esté en su vida y lo que te puedo hablar es que estoy muy contenta de que tengo al lado un gran hombre”, contestó.

Malillany explicó que debido a las polémicas en la que está envuelto su ex novio no quiere que la vuelvan a relacionar con él, pues a lo largo de su carrera se ha mantenido fuera de controversias y busca seguir así.

Durante todo el encuentro, Marín estuvo acompañada por Efraín Vergara, quien al ser cuestionado por la denuncia que realizó en contra del cantante por los supuestos delitos que habría realizado en su contra, no quiso hacer ninguna declaración.

Efraín Vergara decidió no dar declaraciones acerca de la denuncia que levantó en contra del ex novio de su pareja (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Y es que el pasado 2 de septiembre el empresario acudió a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa, para denunciar al ex novio de su pareja por las presuntas amenazas de muerte que ha recibido en reiteradas ocasiones él y su familia, además por presuntamente haber vandalizado sus automóviles.

Según informó Vergara, estos presuntos delitos José Manuel los habría realizado por enojo, pues él estuvo a punto de casarse con la que hoy es novia del cantante, Marie Claire Harp. El compromiso habría molestado tanto al intérprete de Expulsado del paraíso que decidió actuar en contra de él.

Por su parte, Figueroa se defendió y aseguró que Vergara busca extorsionarlo y dañar su imagen publica a partir de sus acusaciones, mismas que se relacionarían con las de su ex novia, la modelo Farina Chaparro.

José Manuel Figueroa también presentó una denuncia en contra de su ex novia, Farina Chaparro, por extorsión y la acusó de coludirse con Efraín para dañar su imagen (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

“Yo recuerdo lo que se filtró de Efraín, que tenía nexos con Farina para atacarnos, eso sí te lo puedo enseñar”, dijo en entrevista con De Primera Mano.

Un mes antes de la denuncia del empresario, Chaparro también levantó una querella en contra del cantante por presunta violencia física y psicológica durante su relación. La modelo logró que se le realizaran diversas evaluaciones psicológicas para avalar el daño que José Manuel le habría provocado, pues se agregarían a la evidencia que consiste en cerca de 20 videos grabados por ella en donde se apreciarían las agresiones cometidas.

