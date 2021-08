Cierran cerco contra José Manuel Figeroa: Ex esposa consiguió evaluación psicológica de la FGR

Farina sea sometida a otra evaluación psicológica por parte de los peritos (Fotos: Facebook/Farina Chaparro (Top Model)/Doug Budzak)

Farina Chaparro, ex esposa de José Manuel Figueroa continúa con la denuncia interpuesta al actor por violencia. Así, en esta ocasión, se reveló que no sólo será custodiada por policías para garantizar su seguridad durante el proceso, sino que la Fiscalía General de la República aprobó realizarle un examen psicológico para avalar el daño que el artista le infringió durante su matrimonio.

Fue a través de un encuentro con los medios que Alonso Arnaéz, abogado de la modelo, ahondó que durante una nueva audiencia se entregó un informe psicológico que podría ser una prueba para comprobar el daño que Figueroa cometió contra Farina.

“El día de hoy se presentó un informe de detallado, de una valoración psicológica particular que se le practicó a la señorita Chaparro, por su psicóloga que lleva atendiéndola ya varios meses y donde acreditamos el daño psicoemocional que sufrió durante su relación con el señor José Manuel ‘N’”, dijo el abogado a su salida de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Asimismo, ahondó en que las autoridades aprobaron que, la próxima semana, Farina sea sometida a otra evaluación psicológica por parte de los peritos, para así corroborar las pruebas anteriormente mencionadas.

”Con este dictamen vamos a acreditar el daño psicoemocional, por otra parte también estamos acreditando el daño físico”, rescató.

Además externó que la implicada no estaba buscando generar polémica (IG: josemanfigueroa)

El representante legal añadió que también se aprobó que Farina pueda ser custodiada por un policía las 24 horas ello con el fin de que no corra peligro. Además externó que la implicada no estaba buscando generar polémica, por lo que no daría entrevistas respecto al caso, ni exhibiría algunos videos que ha entregado a las autoridades capitalinas como pruebas del delito.

Cabe recordar que toda esta situación se dio a conocer después de que la ex pareja de José Manuel Figueroa expuso la violencia física que sufría durante su relación a través de unos videos.

Fue a partir de ese acontecimiento, que el abogado de Chaparro expresó a los medios de comunicación que iniciarían un proceso legal contra el actor.

“Nosotros tenemos en nuestro poder cerca de veinte videos, audios y demás que fueron grabados directamente por Farina, en los cuales sí se aprecia tanto violencia física como violencia verbal por parte del señor Figueroa”, declaró el abogado en entrevista con la reportera de Televisa Guadalajara, Kary Alejandre.

el primer episodio de violencia surgió, más o menos, a partir del mes y medio de que comenzó la relación (Fotos: Facebook/Farina Chaparro (Top Model)/Ronfostudio)

Durante una serie de preguntas sobre el argumento de la demanda, el abogado expuso cuándo fue el primer hecho de violencia que vivió la modelo: “Lo que ella me refiere es que la relación duró aproximadamente un año, un poco menos de un año, y que el primer episodio de violencia surgió, más o menos, a partir del mes y medio de que comenzó la relación. Los hechos fueron incrementando y poniéndose más violentos por parte de él”.

También comentó que su clienta decidió exponer al hijo de Joan Sebastian después de haber acudido a terapia psicológica, pues en ella “se dio cuenta que lo que vivió no era algo normal”.

Al ser cuestionado en si están en busca de llegar a un tipo de acuerdo, el abogado de Chaparro dijo que no, ya que entre las intenciones de su clienta no se encuentra obtener un fin económico: “Ella quiere denunciar los hechos antes las autoridades, simplemente para que se haga justicia”, respondió.

