“Se acabó mi mundo”: cómo Norma Lazareno superó la muerte de su hija

Norma Lazareno perdió a su hija Paulina cuando tenía 19 años y había comenzado su carrera actoral (Foto: Twitter/@normalazarenomx)

Paulina Lazareno fue una joven que estaba iniciando su carrera en la actuación cuando falleció en un trágico accidente a sus 19 años, este evento marcó a Norma Lazareno, su madre, quien aseguró que su duelo muy un proceso muy difícil, pero que hoy puede ayudar a otras mamás a superar la muerte de sus hijos.

Norma Lazareno volvió a hablar del accidente automovilístico que terminó con la vida de su hija, Paulina, a quien en repetidas ocasiones llamó “la chispa que iluminó” su vida y matrimonio con Pablo Ferrel, pues fue un acontecimiento que cambió completamente su vida y tras 24 años sigue afectándola emocionalmente.

Según compartió la actriz en el programa Montse & Joe, pese a que hayan pasado los años y le siga doliendo la desaparición física de su hija, ha sabido tomar el luto que vivió para poder ayudar a otras personas que también han perdido a sus hijos, pues formó un grupo de ayuda a través del cual comparte con otras madres su experiencia y las orienta para afrontar la muerte.

Norma actualmente sigue con su carrera como actriz de teatro (Foto: Twitter/@MontseYJoe)

“(Me recuperé) muy despacio, poco a poco. Me enfermé de la tiroides, subí 10 kilos, perdí la voz, o sea, se acabó mi mundo, se acabó mi proyecto de vida, se acabó, pero de pronto dije ‘tengo todavía papás y vida que recorrer, pero sobre todo una profesión que me salvó' (...) ‘no voy a sobrevivir, voy a vivir. Lo que es vivir intensamente dentro de lo que se pueda’ y me ayudó mucho formar el grupo de Madres en duelo”, dijo.

Lazareno señaló que de no haber sido por el orgullo que sentía su hija hacia su profesión, quizás no hubiera logrado sanar, pero también decidió que no se podía sumar al dolor que miles de personas sufren al perder a un ser querido, por el contrario, buscó ayudar.

Comentó que para ella fue muy difícil cruzar su duelo, pero a partir de lo que ha vivido en su grupo de apoyo, piensa que afrontar el suicidio de un hijo es mucho más complicado, pues ningún padre se imagina que su hijo quiera terminar con su vida.

Paulina Ferrel, mejor conocida por el apellido Lazareno, sólo había participado con créditos en tres telenovelas a su muerte (Foto: captura de pantalla YouTube)

Otra forma en la que la histrionisa decidió apoyar a otras personas después de la muerte de Paulina, fue donando sus córneas, pues aseguró que un año antes del accidente su hija le pidió hacerlo si es que ella llegaba a morir antes.

Lamentablemente, el dolor y la culpa que sintió tras el fallecimiento de su hija no le permitió continuar manteniendo una relación estable con Pablo Ferrel, pues en ese momento decidió separarse físicamente de quien era su esposo y pasar su duelo sola.

Y es que la actriz explicó que pensaba que se había perdido gran parte de la vida de Paulina por las giras que hacía con la obra La Señora Presidenta, por tanto no fue capaz de recibir apoyo de nadie durante los primeros meses después del accidente.

Paulina falleció cuando el automóvil en el que viajaba volcó (Foto: captura de pantalla/YouTube)

La vida de Paulina Lazareno llegó a su fin la noche del 27 de octubre de 1997, cuando regresaba a su casa después de haber estado en pláticas con el productor Nicandro Díaz. La joven de 19 años llamó a su madre para avisarle que tenía buenas noticias y ya estaba en camino a su hogar.

Metro antes de llegar a su casa, el vehículo en el que la actriz iba volcó en un paso desnivel y murió de forma inmediata.

Según narró Norma en entrevistas pasadas, la muerte de su hija causó gran tristeza en ella desde el momento en que le dieron la noticia, por lo que recuerda de forma muy vaga el haber asistido a su funeral.

