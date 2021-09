Luis Barrera Jr.: el productor detrás de “Botella tras botella” de Christian Nodal y éxitos de Maluma o Jennifer Lopez

(Foto: Instagram / luisbarrerajr)

El nombre de Luis Barrera Jr. parecería insignificante en cualquier lado, pero no en la del entretenimiento mexicano y mucho menos internacional, donde cuenta con un amplio trabajo al lado de Maluma, Christian Nodal, Camilo y nada menos que Jennifer Lopez.

De una familia de músicos nacidos en México y él en McAllen, Texas, Estados Unidos, ha logrado consolidarse como uno de los productores musicales más interesados en crecer dentro de la música y seguir cosechando éxitos que incluyan a artistas de la talla de The Weeknd.

En entrevista con Infobae México, Luis Barrera Jr. se sinceró sobre cómo fue su infancia, crecimiento profesional y principalmente cómo ha recibido los grandes éxitos en los que ha colaborado, como: Botella tras botella con Christian Nodal y Gera MX.

“Ese fue un junte que hicieron Christian y Gera, y me llamaron para trabajar el tema. ¡Y salió esta bomba! La combinación de los talentos los hacen las productoras. Regularmente siempre los artistas tienen buena relación, como es el caso de Christian con Gera que tienen una amistad muy buena. Regularmente siempre pasa así. De algo real se vuelve un tema final”, destacó.

Sobre el éxito de este tema resaltó que se encuentra en el top de México de Spotify y en YouTube fue la primera canción que en las primeras 24 horas tuvo 30 millones de vistas: “Lo importante fue que realmente se hizo una muy buena canción, buena producción, buena mezcla, todo sonaba increíble. Había mucha química entre los dos talentos, entre Christian y Gera, entre los compositores. Hubo magia. Todos éramos mexicanos que era lo más chido”.

“Todo el equipo de Botella tras botella éramos mexicanos. Desde el talento que es Christian, Gera, los compositores que era Edgar Barrera, productores, yo, todos somos mexicanos en el tema. Nos sentimos muy orgullos de haber contribuido para que el tema fue y siga siendo. Todavía sigue rompiendo”, añadió.

Sobre este tema, Luis Barrera Jr. se dijo satisfecho y que hizo con el corazón, que lo hiciera sentir bien, ya que “al momento de mezclar el tema fue qué sentía, para dónde sentía, qué sonido tenía que darle para que sonara de la manera en que a mí me hiciera sentir bien... a la gente le está gustando algo que a mí también me gusta, al final de cuentas, es mi talento plasmado en el trabajo y que a la gente le guste y lo haya aceptado, más allá de la composición, para mí es un logro. Es un paso más. Eso tiene más peso que cualquier premio, porque la gente es quienes lo están absorbiendo”.

A pesar de haber colaborado con varios artistas de talla internacional, tiene claro con quién desea seguir en su sus siguientes proyectos.

“De las colaboraciones que he trabajado sería con Maluma y The Weeknd. Poder tomar la voz de él y yo mezclarla, ponerla en el nivel que debía estar. Fue una recompensa muy grande para mí. Trabajé con un artista igual de grande en la industria americana. Me llevó a nivel de un artista americano. Me abre las puertas a otro tipo de oportunidades. Me gustaría trabajar con varios artistas americanos: desde Drake hasta Bruno Mars. Muchos artistas latinos que también me gustaría trabajar. Siento que la meta siempre ha sido conquistar el mercado latino y seguir con el americano”, resaltó en entrevista con Infobae México.

SU SUEÑOS, INSPIRACIONES Y ÉXITO

El productor musical cuenta con más de 400 temas, que suman más de 20 billones de views mundialmente en YouTube, además de haber sido parte de más de 31 sencillos o álbumes en el número uno en los Charts más importantes de la música como Ingeniero de Mezcla.

“Mi sueño era ser artista, ser músico, tocar en la tarima, tocar con el público. Poco a poco fui llegando a la ingeniería de mezcla por el mismo amor a la música. Creo que se volvió que también me gusta mucho. Se volvió una parte importante de mí. Todavía quisiera ser artista, pero la verdad empiezas a descubrir el detrás de cámaras“, aseguró.

LUIS BARRERA JR. EN LA PANDEMIA

El productor musical sí vio cambios durante el confinamiento, pero logró adaptarse a ellos e incluso aceptó que lo llevó a experimentar nuevas formas para relacionarse con sus compañeros músicos.

“Hubo una evolución muy grande en la creación de música. Los artistas se pusieron a crear mucha música. En ese proceso encontramos un modo distinto de hacer música por Zoom o videollamada. Algo que empecé a hacer durante la pandemia. Empezamos a lanzar mucha música. Como no me podía ver con el artista o con el productor yo mandaba el audio, la gente escuchaba y puedo trabajar por Zoom al mismo tiempo. Esa facilidad se está implementando. De aquí a Colombia, a Argentina, a España, con que tengas una buena conexión a Internet puedes trabajar bien”, señaló.

