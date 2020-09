Rocío Sánchez Azuara y los detalles de la terrible agresión de su primer esposo: “Me dio una patada y me tiró al suelo”

(Foto: captura de pantalla)

La vida de la conductora Rocío Sánchez Azuara no ha sido nada fácil. La presentadora no sólo se ha enfrentado a la muerte de una de sus hijas el año pasado, sino también a un matrimonio conflictivo en el que fue víctima de violencia y que finalmente fue disuelto porque desapareció de su vida y la de primogénito.

Azuara contó a Yordi Rosado la terrible experiencia al lado de su primer esposo, con quien contrajo matrimonio a los 18 años.

“Me golpeó... recién parida”, reveló la presentadora de diversos programas de entretenimiento.

De acuerdo con la conductora, su primer esposo padecía de ataques epilépticos y de alcoholismo, lo que lo llevó a golpearla en una ocasión y desaparecer completamente de sus vidas.

La conductora ha enfrentado varios episodios complicados en su vida (Foto: Instagram de Rocío Sánchez Azuara)

“El primer ataque (epiléptico) que tuvo fue cuando yo tenía como ocho meses de embarazo y fue saliendo de un restaurante y bueno fue un shock... A raíz de eso fuimos al medico y le dieron varias recomendaciones, entre ellas era no beber alcohol, no tomar irritantes y tenía que tomar una pastilla todos los días y haz de cuenta que le dieron ‘vete por la libre, tu sigue con tu vida, con excesos y con lo que se te pegue la gana, aquí no pasó nada’", relató para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Aceptó que supo de los problema de salud y con la bebida hasta que se casaron, cuando descubrió que su suegra sí padeció por el alcoholismo.

Pero el evento que marcó su separación ocurrió cuando la golpeó por primera vez y después desapareció completamente de sus vidas.

“Jorge Arturo tenía tres meses de vida y él (Jorge León) no llegó a la casa a dormir. Qué fue lo primero que me pasó por la cabeza, algo le pasó, llamé a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, al forense, a todos lados. Tanto su hermana como yo ya lo dábamos por muerto, no sé lo que le pasó”, recordó sobre lo que vivió antes de su ataque.

“Apareció como a eso de las 11:00 de la mañana y lo único que pregunté fue dónde estabas, fue todo. El tipo medía 1.98, un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Yo lo único que hice fue hacerme bolita como escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir. Yo me quedé en shock un buen rato”, recordó con pesar.

La conductora recibió el apoyo de una de sus primas, quien le impidió a su ex marido volverse a acercar. (IG: rocio_sazuara)

Señaló que no quiso hacer un escándalo más grande por temor y vergüenza ante el escrutinio público: “Yo no quería hacer más alboroto porque aparte me daba mucha pena. Tenía una prima que vivía cruzando la calle y me dijo: ‘Yo de aquí no me muevo y ese wey no va a pasar la puerta’. Y tal cual, no se movió, le negué la entrada y se desapareció”.

La conductora recibió el apoyo de una de sus primas, quien le impidió a su ex marido volverse a acercar.

El padre de su hijo no volvió a aparecer en sus vidas, por lo que pronto un juez le otorgó un divorcio forzoso.

Rocío Sánchez Azuara no tiene más detalles del destino de su ex pareja e incluso aseguró que ha borrado algunos detalles de su vida juntos.

La presentadora también habló del proceso difícil que vivió después de la muerte de su hija Daniela, quien falleció el año pasado a causa del lupus eritematoso sistémico que padeció desde muy chica.

