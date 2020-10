Murió la mamá de Rocío Sánchez Azuara: “Ya estás con el amor de tu vida”

La madre de Rocío Sánchez Azuara tenía 97 años. Esta foto la compartió el pasado septiembre (IG: rocio_sazuara)

La presentadora Rocío Sánchez Azuara se encuentra de luto nuevamente por el fallecimiento de su mamá, a los 97 años.

En su cuenta de Instagram informó este jueves sobre el deceso de la señora Azuara, que había sido hospitalizada de emergencia.

“Descansa en paz, mamá. Ya estás con el gran amor de tu vida, a quien siempre recordaste con lágrimas en los ojos. Te visualizo tomada de la mano de Dany y papá”, escribió para acompañar una imagen de sus padres cuando eran jóvenes.

Así informó la presentadora sobre el deceso

Apenas esta semana el periodista Alex Kaffie había revelado en su columna de El Heraldo de México sobre el delicado estado de salud de la mamá de Sánchez Azuara.

“Mientras redacto esta columna me entero que la mamá de Rocío Sánchez Azuara se encuentra internada. Una obstrucción intestinal llevó a la policlínica a la madre de la famosa conductora. Oro para que la señora sane y abandone pronto el hospital”, escribió el periodista.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el pasado septiembre, Sánchez Azuara destacó los genes y la vitalidad de su mamá.

“Mucha pregunta acerca de alimentación, ejercicio etc. Lo cierto es que mi estilo de vida' ha funcionado muy bien y aunado al ejercicio y a ‘herramientas’ que amo como la meditación, el resultado se nota ... en mi caso también tengo la gran bendición de heredar una excelente Genética. Esta es mi madre, hoy de de 97 años ... en esta foto cumplió 90”, escribió el pasado 29 de septiembre.

El año pasado falleció su hija Daniela

En septiembre del año pasado Rocío Sánchez Azuara había enfrentado otra fuerte pérdida familiar con la muerte de su hija Daniela, quien padecía lupus.

“Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez”, escribió en la red social.

