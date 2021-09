Así reapareció Kimberly Flores en televisión tras abandonar “La Casa de los Famosos”

Uno de los hijos de Kimberly Flores apareció a la mitad de la entrevista para abrazar a su madre (Foto: Telemundo)

Después de que Edwin Luna cruzara la frontera hacia Estados Unidos para hablar con su esposa Kimberly Flores en las instalaciones de La Casa de los Famosos, la influencer guatemalteca regresó a su casa en Monterrey para atender la crisis familiar en la que se encontraba.

Las primeras declaraciones de Kimberly al respecto fueron dadas a Telemundo, la televisora que transmite el reality que la influencer abandonó el pasado sábado. En la entrevista realizada por Héctor Sandarti, reveló decisiones que ha tomado tras reencontrarse con su familia y de su relación con su esposo:

“Porque yo siempre estaba ahí, jamás salieron afectadas sus giras, que siempre han sido largas. Ahora nos dimos cuenta de que sí tengo que estar al cien, que de hecho hay muchas decisiones que voy a ir tomando conforme los días y ustedes las va a ir sabiendo, pero una de esas es que ya mi prioridad y mi trabajo va a ser estar aquí y estar con ellos”, dijo Kimberly al hablar del trabajo de su esposo, quien es el cantante de La Trakalosa de Monterrey.

Kimberly expreso su arrepentimiento por haber participado en el reality (Foto: Instagram/@kimfloresgz)

Asimismo, la guatemalteca expresó su felicidad por volver a ver a sus hijos, pues afirmó que siente alegría por vivir de nuevo cotidianidades como verlos levantarse e ir a la escuela. Además reveló que uno de sus hijos le preguntó: “¿No te vas a ir mañana verdad?”, a lo que Kimberly respondió: “No me voy a ir más’, ‘yo ya no me voy a despegar de ustedes”.

La influencer dijo estar arrepentida por haber participado en el reality, pues cree que “su verdadero trabajo” es estar en casa para apoyar a sus hijos y su esposo.

Uno de los hijos de Kimberly apareció a la mitad de la entrevista, pues la guatemalteca se conectó de manera virtual desde la sala de su casa. El pequeño abrazó y besó a su madre, quien dijo haberlo extrañado mucho.

Kimberly abandonó "La Casa de los Famosos" sin avisar a sus compañeros (Foto: Instagram/@kimfloresgz)

Kimberly abandonó el reality show de Telemundo el pasado sábado 11 de septiembre de manera repentina, pues al no saber que saldría a la sala de confesiones para ya no regresar a La Casa de los Famosos, no dio aviso a ninguno de sus compañeros.

Tras días de especulaciones y rumores, fue finalmente el día martes cuando se reveló que Kimberly había abandonado el reality debido a la petición de su esposo, quien acudió personalmente a hablar con Kla guatemalteca a las instalaciones del programa.

Kimberly y Edwin fueron vistos en el aeropuerto para regresar juntos a México (Foto: Instagram/@kimfloresgz)

Edwin habló con Kimberly en la sala de confesiones del programa, donde afirmó que sus hijos estaban pasando por una mala situación debido a la ausencia de su madre y a los rumores de una supuesta infidelidad dentro del reality show:

“Tienes que irte conmigo, Elian está mal, le mandaron unas notas tuyas. Afuera es un desmadre mi amor, afuera no es como tú lo crees. Elian vio unas fotos tuyas y empezó a gritar que eres una prostituta, que cuando llegaras a la casa te iba a correr, que no te quería con nosotros. Damián llora cada tercer día, pregunta dónde está su mamá. Marta me dijo que Elián le había hablado y le dijo que se quería suicidar”, afirmó Edwin.

Después de que el diálogo entre Kimberly y Edwin saliera a la luz, fueron visto juntos en el aeropuerto, donde tomaron un vuelo a la ciudad de Monterrey para regresar a la casa donde viven con sus hijos.

