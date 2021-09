Kimberly Flores abandonó inesperadamente “La Casa de los Famosos” sin avisar a sus compañeros

Ls integrantes de "La Casa de los Famosos" se enteraron de los sucedido por medio de un comunicado (Fotografía Instagram: kimfloresgz)

Hace unas horas se reveló que Kimberly Flores abandonó las instalaciones de La Casa de los Famosos de manera repentina y sin avisarle a nadie, lo cual conmocionó a sus compañeros, quienes nunca sospecharon lo que ocurrió.

Según lo mostrado por Telemundo, los integrantes del reality show se enteraron de lo sucedido en una reunión que la producción convocó, en la cual la voz que notifica y da anuncios a los miembros de la casa por medio de los altavoces reveló lo que había pasado.

“Habitantes, quiero notificarles, que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de La casa de los famosos. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesitaba resolver. Más tarde les daré más información”, se escuchó.

Según rumores, Edwin Luna fue por Kimberly a las instalaciones del programa (Fotografía Instagram: kimfloresgz)

Según los primeros rumores, el esposo de Kimberly, Edwin Luna, acudió con un notable enojo a las instalaciones donde se graba el reality show y exigió hablar con ella, por lo que la modelo tuvo que abandonar el programa.

Kimberly fue duramente criticada en días anteriores por la presunta infidelidad que cometió con Roberto Romano tras la publicación de diversos videos donde se les pudo ver a ambos intercambiando caricias y besos.

Los videos publicados por Telemundo mostraron a Kimberly abrazando y tomando de la mano a Roberto, así como al actor tomando de la cintura a la modelo mientras se lavaban los dientes juntos, para posteriormente darle un beso.

Rumores afirmaron que Kimberly le fue infel a su esposo con Roberto Romano Fotos: Instagram @robertoromanomx / @kimfloresgz / @edwinlunat

Edwin Luna habló al respecto en una entrevista para Bandamax, donde reveló que, antes de entrar al reality show, ambos se dieron la libertad para hacer lo que quisieran, pero cualquier cosa que pasara tendría las debidas consecuencias en su relación familiar.

“Yo le escribí y le dije: ‘mi amor, vienen muchas cosas buenas para la familia cuando tú salgas de ahí, pero si algo malo sucede también tú sabes que hay consecuencias y que no nada más me vas a perder a mí, sino que vas a desarmar a toda la familia’”, dijo el cantante.

A pesar de las libertades que se dieron, Edwin afirmó que “no tienen una relación abierta”, por lo que “no va a perdonar todo lo que pase”, por lo que afirmó tener planeado hablar las cosas con Kimberly tras su salida del reality show.

Edwin Luna afirmó que aclararía lo ocurrido con su esposa cuando ella abandonara el programa (Fotografía Instagram: kimfloresgz)

Los rumores de una presunta relación con Roberto Romano, Kimberly Flores comenzó una relación áspera con Alicia Machado, quien según rumores, también habría tenido algo que ver con el actor.

Tras los conflictos generados al interior de la casa, Kimberly decidió aclarar las cosas con sus compañeros, por lo que convocó a una reunión y declaró lo siguiente:

“Todo el mundo sabe que soy casada, y yo soy muy buena onda con todos en esta casa. Prometo que todo va a estar bien, no quiero problemas con mi familia ni quiero que esta señora le ande diciendo chismes a todos”, dijo la modelo con respecto a los presuntos rumores esparcidos por Alicia Machado.

Kimberly afirmó no querer problemas con su familia (Foto: captura de pantalla Instagram/@kimfloresgz)

Por su parte, Roberto Romano se deslindó de tener alguna relación sentimental con cualquiera de sus compañeras, pues afirmó que él ya tiene a alguien fuera de La Casa de los Famosos:

“Yo entré aquí con un compromiso con una persona de fuera, que se puso en pausa por esto, pero yo tengo un compromiso, por eso siempre estoy usando este collar. Saliendo de aquí voy a dar todo por esa persona porque me encanta y estoy enamorado de ella, no quiero decir nombres ni nada pero yo aquí no entré para ser yo, para ser buena onda y así soy”, afirmó el actor.

