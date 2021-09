Cuáles son los secretos de Yahir para mantener una figura espectacular

Yahir confesó que uno de los factores que más le ayudaron para obtener resultados, fue el cambiar sus hábitos alimenticio(foto: Instagram/@yahirmusic)

El cantante Yahir no sólo ha destacado por su talento vocal, sino que, además, ha dejado a más de una de sus fans boquiabierta debido al cuerpo que tiene. Es por ello, que en esta ocasión, el ex académico decidió revelar algunos de sus secretos para cautivar con su físico.

“Tengo más o menos diez años que empecé con todo este tema del ejercicio, la dieta todo. Hace seis años empecé con un coach que es super estricto. Hace seis meses me entreno de otro nivel y otras cosas. Eso sí está pesado, pero mientras lo pueda llevar voy a seguir entrenando a ese ritmo”, señaló el artista para Ventaneando.

Sin embargo, más allá de un duro y constante entrenamiento, Yahir confesó que uno de los factores que más le ayudaron para obtener resultados fue el cambiar sus hábitos alimenticios.

“Pues básicamente tienen que ser grasas saludables, tienen que ser no postres, no hay lácteos, no hay coyotas, no hay antojos de papitas, ni refrescos. Desde la primera etapa fue cero alcohol y ahorita ya me tomo dos o tres cervecitas, pero casi nada”, señaló.

Asimismo, destacó que, aunque era un proceso bastante riguroso, la clave era disfrutarlo para que así pudiera mantenerse este estilo de vida por un periodo más largo de tiempo.

“Es muy enfocado al entreno, a la dieta y la verdad es que no sufro. Mientras no sufras, mientras las personas no suframos con esto la verdad es que lo puedes llevar a más largo plazo”, remarcó.

Yahir también mencionó qué le depara próximamente y se escuchó feliz al rescatar que su regreso al teatro, conciertos e incluso un nuevo disco podrían darse a la luz en poco tiempo.

Maite perroni se besó con Yahir (Foto: IG yahirmusic)

“Estoy enfocado en lo mío. En cantar, en hacer teatro, que salga el nuevo sencillo y hacer conciertos, quiero que mis conciertos estén mejor que nunca”, destacó.

Cabe recordar que hace una semanas, Yahir sorprendió en sus redes sociales al subir una fotografía dándose un apasionado beso con Maite Perroni.

Sin embargo, para la desilusión de los fans y aquellos curiosos, junto a la fotografía, el ex académico especificó que se trataba de una escena que ambos grabaron para la serie “El juego de las llaves”.

“@eljuegodelasllaves @maiteperroni Gracias por invitarme a este súper proyecto.. abrazos!!!” escribió.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y la mayoría de ellos aplaudieron que el cantante estuviera cada vez más adentrándose en el mundo actoral. Asimismo otros resaltaron lo bien que ambos se veían juntos.

“Siiiiiiii al fin que ganas de verte me encanta esta faceta actoral que crece cada vez más” escribió un usuario, mientras que otro resaltó: “No sé de quién encelarme”.

Por su parte, Maite Perroni no contestó nada al respecto, pero en días anteriores también estuvo promocionando desde su cuenta el estreno de la segunda temporada de esta serie, la cuál está disponible desde el pasado 16 de septiembre.

Yahir y Nadia tuvieron un breve romance (Foto: archivo)

Yahir y Nadia en La Academia

La carrera de Yahir comenzó tras su participación el la primera generación de “La Academia” y uno de los emblemáticos momentos de aquel entonces fue el romance que surgió entre el cantante y la participante Nadia Yvonne.

Quienes hayan visto en vivo y en directo las interacciones entre estos dos cantantes, recordará la enorme tensión que había entre ellos cuando debían interpretar una canción, durante las clases o incluso en esos breves momentos de privacidad que tenían.

La cercanía no sólo se daba entre los pasillos o dentro de los dormitorios de ambos, también durante las mismas clases tuvieron la oportunidad de expresar el cariño que comenzaba a surgir entre ambos, Sin embargo, no todo terminó bien ya que jamás oficializaron su relación y el cantante le había dicho a Nadia que él tenía una relación fuera del programa.

