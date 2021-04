La Academia: por qué Miguel Ángel, de la primera generación, fue acusado de acoso sexual

Video: Facebook-Miguel Ángel Rodríguez Chapital

En los últimos meses, los integrantes de la primera generación de La Academia han protagonizado múltiples escándalos, como es el caso del conflicto entre Toñita y Myriam Montemayor. Esta última acusó el pasado 8 de marzo de misoginia y machismo a sus ex compañeros Víctor García y Raúl Sandoval. Sin embargo, la más reciente polémica se trató de un presunto caso de acoso sexual, protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez Chapital, ex integrante del reality de TV Azteca.

El cantante publicó un video en sus redes sociales donde denunció que fue expulsado injustamente de una plaza comercial ubicada en Puebla, esto debido a ser acusado por tres mujeres de presunto acoso sexual. Además, afirmó el haber sido víctima de discriminación por ser hombre.

De acuerdo con el relato de Miguel Ángel, el motivo de su visita al centro comercial fue obtener un cargador para su celular. Después, mientras intentaba leer el código QR del objeto que recién compró, policías del recinto se acercaron a él y le pidieron mostrar las fotografías de su celular.

El ex integrante de "La Academia" narró los hechos a través de un video publicado en su cuenta de Facebook y aseguró haber sido acusado injustamente (Foto: Instagram / @miguelaoficial)

“’Por favor, me podría mostrar su celular, la chica que está enfrente de usted lo acaba de acusar de que le está tomando fotos’ y yo dije ‘sí, sin problema, si te da tranquilidad a mí me quita nada, adelante, chéquelo”, aseguró el cantante, quien también dijo que las autoridades no encontraron nada en su dispositivo móvil más que fotografías del cargador recién adquirido y de su familia.

Sin embargo, el cantante afirmó que a pesar de que no se obtuvieron evidencias, fue sacado de lugar debido a que “lamentablemente las mujeres tienen la preferencia en todo lugar, usted no tienen derechos”, dijo al citar a un policía. Describió que fueron 8 elementos de seguridad los encargados de acompañarlo fuera de la plaza comercial.

“Literalmente me retiraron de la plaza comercial con 8 policías cuando demostré haber tenido la razón. Nunca he dado un problema, nunca le he dado líos a nadie y he demostrado ser una persona de bien. Te llenas de coraje... El día de mañana nos van a impedir a nosotros como hombres ver a alguien y vamos a tener que caminar mirando al suelo”, aseguró Miguel Ángel y describió que sus argumentos no fueron suficientes para evitar ser expulsado del lugar.

Miguel Ángel aseguró que buscaría ayuda legal para interponer una denuncia al recinto comercial (Foto: Instagram / @miguelaoficial)

El ex académico mostró su enojo en redes sociales y aseguró que él demostró haber tenido la razón: “esto me parece una falta de respeto de la plaza comercial y me da tanta tristeza... porque en vez de estar haciendo tanto drama de gente que ni al caso, ¿por qué ch**gados no las invitaron a ellas a retirarse?, ¿por qué a mí, si yo demostré que no estaba haciendo nada?”, narró.

El ex integrante del reality televisivo finalizó el video al pedir ayuda a un abogado para interponer una demanda al recinto comercial. De acuerdo con el canal de espectáculos de YouTube, Marco Antonio Silva Oficial, el gerente comercial del centro comercial revisó las cámaras de seguridad y se dio cuenta de que no existió ningún tipo de acoso del cantante a las mujeres que lo señalaron. Debido a esto, el gerente ofreció disculpas a Miguel Ángel, así lo informó el youtuber de espectáculos.

“No obstante, el ex académico ya impuso una denuncia ante Derechos Humanos y ante las autoridades correspondientes para poder denunciar al centro comercial”, aseguró Marco Antonio Silva en su canal. Hasta el momento, las presuntas víctimas y las cuentas oficiales del centro comercial no se han pronunciado al respecto.

