Yolanda Andrade reafirmó su distanciamiento con Kate del Castillo: “no somos amigas”

Yolanda Andrade y Kate del Castillo no se dirigen la palabra desde 2016 (Foto: Cuartoscuro)

Por algún tiempo, hace varios años, un grupo de mujeres del medio artístico mexicano llamó la atención del público por su entrañable amistad, pues siempre se les veía juntas y compartían la vida privada en fiestas y viajes.

Se trata del grupo conformado entonces por Yolanda Andrade, Roxana Castellanos, Fabiola Campomanes, Kate del Castillo y Montserrat Oliver, quienes incluso se hacían llamar “Las lagartonas”.

Y es que las actrices y conductoras han consolidado una amistad de más de 25 años, pero en los tiempos recientes, un par de integrantes del grupo amistoso se ha distanciado entre dimes y diretes. Fue Yolanda Andrade quien ahora reiteró que no tiene una relación con quien fuera su íntima amiga, Kate del Castillo.

"Las lagartonas" consolidaron un fuerte lazo de amistad (Foto: Archivo)

Así lo admitió la conductora de Montse y Joe en la más reciente emisión al aire, donde contó que solía ir a muchas noches mexicanas “a dar el grito” en casa de don Eric del Castillo, quien siempre elegía a sus hijas para ondear la bandera mexicana.

“Ya no somos amigas, digo, tan amigas, por las cosas que dice uno. Hay que ser sinceros, hay amigos que con el tiempo…” expresó Andrade sin poder concluir su comentario.

Ya en 2018, Yolanda había contado a la prensa que Kate no estuvo a su lado cuando la necesitó como un respaldo moral: “A mí me afectó públicamente. Yo la consideraba amiga, pero al menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola. No se trata de pedir ni ofrecer disculpas. Se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella ya no está en mi elenco. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ella no”, expresó entonces.

En sus recientes visitas a México, Kate convivió con algunas integrantes del grupo, menos con Yolanda (Foto: Archivo)

Yolanda nunca ha expresado certeramente los motivos que la llevaron a distanciarse de la protagonista de La reina del sur, pero diversos rumores se remontan a 2016, en medio del escándalo desatado por Kate cuando se reunió junto a Sean Penn en medio de la sierra con “El Chapo” Guzmán.

Dicho encuentro clandestino con el líder del narcotráfico significó un parteaguas en la vida de Del Castillo, quien fue señalada e investigada por la justicia mexicana. Incluso ha trascendido que “Las lagartonas” prefirieron alejarse de la actriz para evitar verse relacionada en las investigaciones, especialmente porque el encuentro se dio luego de que el capo hoy encarcelado se escapara de la prisión del Altiplano, en el Estado de México.

La controvertida reunión entre Sean Penn, Kate del Castillo y Joaquín Guzmán le valió a la mexicana una lluvia de críticas e investigación (Foto: Archivo)

La versión de que Yolanda Andrade decidió romper lazos con Kate para no verse afectada por la vorágine desatada por Joaquín Guzmán Loera y su publicitada entrevista para la revista RollingStone, ha sido la más constante, por su parte el encuentro de Kate con las autoridades le representó críticas, señalamientos y la cancelación de muchos proyectos de trabajo.

Las amigas se habían distanciado en medio del escándalo que enfrentó Kate por su reunión con "El Chapo" (IG: fabiolacampomanes)

Se dice que Yolanda salió perjudicada cuando las autoridades emprendieron una investigación, ya que presuntamente la conductora de Unicable habría sido el enlace entre Kate y el capo, en ese entonces en condición de prófugo; estas versiones no agradaron a la conductora, por lo cual rompió la amistad de tajo.

Por su parte, cuando la actriz de La misma luna pudo regresar a México, el 20 de diciembre de 2018, aseguró que su amistad con “Las lagartonas” había perdurado y con todas llevaba una comunicación, pero admitió que con Yolanda no se había hablado desde tiempo atrás. “Yo tengo contacto con ellas, con la única que no he tenido contacto es con Yolanda, pero con las demás he tenido”.

“El cariño entre amigas, en tantos años, en 30 años de amistad, no se va tan fácil”, dijo la actriz mexicana en aquel entonces.

