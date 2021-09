Kuno Becker podría protagonizar bioserie de Cepillín, según hijo del comediante

Ricardo González Jr. contó cuáles son los próximos proyectos de la familia Foto: Instagram/@cepillintv

Después del éxito internacional de Luis Miguel: La Serie, varios famosos y su familias han incursionado en el mundo de las bioseries, pues los fans de los artistas las ven como una buena herramienta para conocer a profundidad la vida de sus ídolos.

Diversos artistas ya han exhibido sus propios proyectos, como lo son José José, Gloria Trevi, Paquita la del Barrio y Alejandra Guzmán. Algunos han tenido éxito entre los televidentes o en plataformas de streaming, pero unas cuantas series han quedado olvidadas por el público.

Además de OV7 y Vicente Fernández, quienes hace poco anunciaron sus propios proyectos de bioseries, la familia de Cepillín también se ha unido a la tendencia, pues Ricardo González Jr., el hijo del fallecido comediante, anunció en una entrevista para De Primera Mano sus planes para llevar la vida de su padre a la pantalla.

Ricardo afirmó que necesia inversionistas para realizar los proyectos Foto: Instagram/@cepillintv

Según el también comediante, dentro de sus planes y los de su familia se encuentran una serie y un museo, pero aún están a la espera de platicar con inversionistas, pues los proyectos necesitan una gran cantidad de dinero para realizarse:

“Hay planes de serie y de museo, lo que pasa es que no es todo tan fácil, tan rápido. Se necesita dinero, se necesitan inversionistas. Entonces ahorita como tenemos 1 año y dos meses de no trabajar, lo primero es volver a trabajar, gracias a dios nos empezaron a hablar los empresarios de toda la república y no hemos parado, más que un fin de semana que nos dimos”, afirmó Ricardo.

(Foto: Instagram/@cepillintv)

Al ser cuestionado acerca de quién preferiría que le diera vida a su padre en su bioserie, dijo que le gustaría que su hijo, quien también se llama Ricardo, se encargara del papel de su abuelo cuando era niño, mientras que para el adulto, le gustaría que su amigo Kuno Becker actuara el personaje:

“Pues el adolescente sería Ricardo, mi hijo, quien es igual, y me encantaría que en adulto fuera Kuno Becker, es un gran amigo y es un gran actor, sí me gustaría que él fuera, aparte es muy delgado y creo que por eso le quedaría bien el papel”, afirmó el hijo de Cepillín.

Según Ricardo, el proyecto aún se encuentra en una etapa temprana de planeación, por lo que no ha platicado del tema con su amigo Kuno, quien sospecha “va a soltar la carcajada cuando se entere”, pero espera que tenga interés en el papel.

Cepillín falleció el pasado 8 de marzo (Foto: Instagram/@cepillintv)

Asimismo, el comediante habló acerca de algunos rasgos de la personalidad de su padre, quien nunca se conformó con ser uno más:

Eso es lo difícil de esta carrera, tratar de mantenerse y no terminar en un grupo, por querer estar en la tele estar ahí, o sea, sin criticar a nadie pero terminar en una vecindad no. Él no, él siempre trató de decir ‘Si voy a hacerlo, yo quiero ser el titular’. Mantener el nombre es lo difícil”, afirmó el hijo de Cepillín.

El comediante también contó que llevaba más de un año sin trabajar, pues la actual pandemia y la reciente muerte de su padre afectaron su carrera, pero gracias a las diversas ofertas de trabajo que ha recibido, sigue en el medio.

De la misma forma, agradeció el apoyo de sus colegas: “Estoy muy agradecido con Angélica Vale y Angélica María que realmente me apoyaron y realizaron una colecta para apoyar a la familia, y sí, ese dinero que se liberó hace quince días, se le dio a mi mamá y yo soy el más feliz porque ya lo tiene en mano”.

