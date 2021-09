El actor Jeff Bridges reveló que su cáncer está en remisión y que sufrió COVID-19 durante el tratamiento

Jeff Bridges (Getty Images)

El actor ganador de un Oscar, Jeff Bridges, informó el lunes que su linfoma está en remisión y que se siente mejor después de luchar contra el COVID-19, que contrajo mientras estaba quimioterapia y que, según dijo, hizo que “el cáncer pareciera pan comido”.

“Mi cáncer está en remisión, la masa de 9x12 se ha reducido al tamaño de una canica”, escribió Bridges, conocido por interpretar a The Dude en “The Big Lebowski” de 1998, en su sitio web y en Instagram, canales que usa para informar a los fans sobre su estado de salud.

Bridges, de 71 años, anunció en octubre del año pasado que le habían diagnosticado un cáncer del sistema linfático, conocido como linfoma, aunque con “buen pronóstico” y que ya estaba iniciando tratamiento. “Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos”, compartió el querido actor en su cuenta de Twitter.

El 28 de octubre, ocho días después de anunciar su enfermedad, compartió una imagen de él en pleno tratamiento y aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que recibió. “¡Se siente bien recibir todos los buenos deseos y amor!”, expresó el actor.

Jeff Bridges actualizó a sus fanáticos sobre su estado de salud (@thejeffbridges)

En esta última actualización, Bridge contó que contrajo COVID-19 mientras recibía tratamientos de quimioterapia. Dijo que su esposa también contrajo el virus y estuvo hospitalizada durante cinco días, mientras que él estuvo allí durante cinco semanas.

“El COVID-19 me pateó el trasero bastante duro, pero estoy doblemente vacunado y me siento mucho mejor ahora”, compartió la estrella de Hollywood en su mensaje, donde también dijo que creía que la vacuna tuvo mucho que ver con su “rápida mejora” .

“La razón por la que estuve allí tanto tiempo es porque mi sistema inmunológico está disparado por la quimioterapia”, explicó el popular intérprete estadounidense, que luego luego añadió: “Mi baile con Covid hizo que mi cáncer parezca pan comido”.

No obstante, Bridges dijo también que tuvo “momentos de tremendo dolor”, en los que gritaba “durante toda la noche” sintiendo que se estaba “acercando a las puertas nacaradas”. Pero “en general, me sentí feliz la mayor parte del tiempo”.

“Este roce con la mortalidad me ha traído un regalo real: la vida es breve y hermosa. El amor está a nuestro alrededor y disponible en todo momento”, dijo Bridges sobre las lecciones que aprendió en este último tiempo al experimentar problemas de salud.

Bridges además contó que hasta hace poco necesitaba oxígeno para poder caminar. “El sonido me recuerda a Darth Vader”, bromeó con una imagen del personaje de Star Wars. Pero con la ayuda de un fisioterapeuta, contó el actor, pudo lograr su objetivo de llevar a su hija, Hayley, al altar y poder disfrutar de un baile con ella en la boda sin la ayuda de oxígeno; compartió en su página un dulce video de ese momento entre padre e hija.

Y para lo último dejó un adelanto de “The Old Man”, una serie de suspenso que protagoniza y que se estrenará por Hulu el año próximo. “¡Estoy emocionado de volver a trabajar en The Old Man! Se ve bien “, escribió. “Aquí tienes un vistazo ...”.

El programa está coprotagonizado por John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat, Bill Heck, Leem Lubany y EJ Bonilla. Los productores ejecutivos son Bridges, Warren Littlefield, Steinberg, Dan Shotz, Levine, David Schiff y Jon Watts, quien también dirigió el piloto.

