En pleno tratamiento contra el cáncer, el actor Jeff Bridges compartió una foto de cómo está hoy

"Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos, y el pronóstico es bueno”, expresó Jeff Bridges en octubre pasado al dar a conocer que lucha contra el cáncer (@thejeffbridges)

El pasado mes de octubre el ganador del Oscar por “Crazy Heart” en 2010 Jeff Bridges anunció que fue diagnosticado con un linfoma y aseguró que sus médicos son optimistas sobre su recuperación. Dos meses más tarde, la estrella de Hollywood compartió en las redes sociales una imagen de él en pleno tratamiento.

“Aquí está lo último: me siento bien, me afeité la cabeza, tengo un cachorro - Monty- y cumplí 71 años”, escribió el reconocido actor en la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram en donde tiene más de 400.000 seguidores.

El 28 de octubre, ocho días después de anunciar su enfermedad, también compartió una imagen de él en pleno tratamiento y aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que había recibido. “Quiero agradecerles a todos por ayudar durante este tiempo, ¡se siente bien recibir todos los buenos deseos y amor!”.

La foto que compartió Jeff Bridges para llevar tranquilidad a sus fanáticos (@thejeffbridges)

Bridges, una de las figuras más reconocidas y consistentes de Hollywood, no precisó qué tipo de linfoma padece pero indicó ya estaba en tratamiento. “Como el Dude diría”, inició en su mensaje en Twitter en referencia a su icónico personaje en “El gran Lebowski” (1998). “Nueva mierda ha salido a la luz. Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos, y el pronóstico es bueno”, expresó el actor. “Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos”.

Existen muchos tipos de linfoma, uno de los más comunes se denomina enfermedad de Hodgkin, aunque el actor no ha dado más detalles de su diagnóstico.

Jeff Bridges (Los Ángeles, EEUU, 1949) es un veterano de la gran pantalla que hizo su debut cinematográfico a principios de la década de 1970. Entre sus papeles icónicos se encuentra el del personaje Dude en el clásico de culto “The Big Lebowski”, de los hermanos Coen. “The Last Picture Show”, “Iron Man”, “Thunderbolt and Lightfoot”, “Starman”, “The Fabulous Baker Boys” y de “The Fisher King “ figuran también entre sus trabajos populares. Fue nominado siete veces a los premios Oscar y se llevó la estatuilla dorada por 2010 por el drama “Crazy Heart” que coprotagonizó con Maggie Gyllenhaal con dirección de Scott Cooper.

En la imagen el actor estadounidense Jeff Bridges

Casado desde 1977 con Susan Bridges e hijo de los también actores Lloyd Bridges y Dorothy Bridges, el intérprete también se ha destacado por sus incursiones en otras artes, como la música y la fotografía.

Con información de EFE

