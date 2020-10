El actor Jeff Bridges anunció que ha sido diagnosticado con un cáncer del sistema linfático

En la imagen un registro del actor estadounidense Jeff Bridges, en Berlín (Alemania). EFE/Tim Brakemeier/Archivo

El actor Jeff Bridges, protagonista de The Big Lebowski (1998), anunció este lunes que ha sido diagnosticado con un cáncer del sistema linfático, conocido como linfoma, aunque con buen pronóstico.

“Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno”, publicó el actor en Twitter.

Bridges, nominado al Oscar en siete ocasiones y ganador de una estatuilla por “Crazy Heart” en 2010, dijo que pronto comenzará su tratamiento, del que compartirá nuevas noticias.

A continuación, el intérprete de 70 años aprovechó la ocasión para pedir que la gente vote en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebran el próximo 3 de noviembre.

“Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo su atención, recuerden ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto”, añadió.

Jeff Bridges durante los premios Golden Globes de 2019.

El linfoma es un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunitario encargado de combatir los agentes infecciosos y dañinos para el organismo.

Existen muchos tipos de linfoma, uno de los más comunes se denomina enfermedad de Hodgkin, aunque el actor no ha dado más detalles de su diagnóstico.

Bridges (Los Ángeles, EEUU, 1949) es un veterano de la gran pantalla que hizo su debut cinematográfico a principios de la década de 1970.

Entre sus papeles icónicos se encuentra el del personaje Dude en el clásico de culto The Big Lebowski, de los hermanos Coen.

The Last Picture Show, Iron Man, Thunderbolt and Lightfoot, Starman, The Fabulous Baker Boys y de The Fisher King figuran también entre sus trabajos populares.

Casado desde 1977 con Susan Bridges e hijo de los también actores Lloyd Bridges y Dorothy Bridges, el intérprete también ha destacado por sus incursiones en otras artes como la música y la fotografía.

