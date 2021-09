Marysol Sosa reaccionó a la supuesta venta de una de las casas de José José por parte de Sarita

Marysol reaccionó a la supuesta venta de la casa en la que vive su media hermana Sarita (Foto: @sari_sosa - Cuartoscuro)

Pese a que Anel Noreña está a sólo unos pasos de poder finalmente ser oficialmente la heredera universal de José José, quien fue su esposo, se reportó que Sarita Sosa habría intentado vender una de las propiedades del Príncipe de la canción sin consultar a sus hermanos; Marysol fue la primera en reaccionar a la noticia.

Hace tres días trascendió que Sarita Sosa, la menor de los hijos de José José, habría puesto en venta la casa en la que vive, en Miami, esto debido a que esa misma propiedad fue comprada en una hipoteca firmada a 30 años por el intérprete de 40 y 20, esto para que Anel Noreña no tenga el poder de intervenir de forma alguna.

Marysol Sosa fue quien en esta ocasión reaccionó a estas supuestas acciones de su hermana en medio de una conferencia de prensa, pues al parecer desconocía la situación y, lejos de molestarse, de forma tranquila respondió a los medios que esto tendrá que ser consultado por sus abogados, pues Sara tendría que rendirles cuentas a ella, a su hermano y a Anel.

Marysol defendió que su hermana tendrá que rendirle cuentas a su familia si es cierto que esa casa la compró su padre (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

“De ser ciertas todas estas cosas, personalmente creo que solamente se están metiendo en más problemas, hasta ahí se los podría yo comentar (...) pues tenemos que (tomar cartas en el asunto) dentro de lo que yo sé en cuestión con mis abogados preciosos tenemos que porque ellas nos tienen que rendir cuentas”, dijo la cantante.

Anteriormente, fue Marysol la primera en contestar a las supuestas declaraciones firmadas que realizó Sarita en las que omitió la existencia de sus hermanos y, ante las autoridades estadounidenses, dijo que ella era la única hija de José José, además de no reconocer el testamento de su padre.

Ante esta situación, Marysol emitió esta tarde un comunicado en donde se lee que a ella no le preocupa quedarse sin alguna pertenencia de su padre, sino el hecho de que a ella y a José Joel los están negando como descendencia del cantante;

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

“Sólo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Pero eso no es lo que me alerta. Finalmente las leyes son las que determinarán qué es auténtico y qué es apócrifo. Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámaras por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre sólo tuvo una hija”.

Aunado a esto, José Joel aseguró que Sarita terminaría tras las rejas si es que continúa actuando de esa forma frente a las autoridades, ya que no sólo está haciendo declaraciones falsas, sino también estaría cometiendo delitos al intentar desconocer un testamento que ya fue leído en México.

El hijo del Príncipe de la canción entonces aseguró que acudirá a Estados Unidos en compañía de su hermana y su mamá para poder hacer valer el testamento en ese país y negar las declaraciones que hizo su media hermana.

“Dice que nada más ella (Sara Sosa), que ni yo ni Marysol existimos. No sé si estaba queriéndose tantear a un juez, comprar a un juez allá (...) Amén de lo que tenemos que resolver personalmente, esta niña está ya infringiendo en delitos de una situación que te digo, sin meter las manos, va a acabar en el bote si insiste en seguirle mintiendo a la ley americana”, dijo en entrevista con los medios.

