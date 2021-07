Pleito por la herencia de José José: Marysol Sosa respondió a Sarita por cuestionar testamento

La herencia de José José sigue siendo tema en discordia entre sus hijos, quienes ahora se niegan (Foto: Instagram)

Después de que se diera a conocer que Sarita Sosa y su madre, Sara Salazar, solicitaron ante una corte de Estados Unidos ser ellas quienes administren la herencia de José José, Marysol Sosa envió un comunicado en donde reprueba la forma en que su media hermana dejó aparte la existencia de ella y su hermano José Joel.

Ayer en el programa Suelta la Sopa se dieron a conocer los documentos que prueban la solicitud que realizaron las dos Saras en EEUU para nombrar como heredera universal a Salazar. Dentro de los oficios se encuentra la declaración jurada de quiénes son todos los herederos del “Príncipe de la canción”, en ella sólo se encuentra el nombre de la más pequeña de los hijos del cantante, negando la existencia de los mayores.

En la declaración jurada Sarita Sosa y su madre sólo pusieron sus nombres, omitiendo que José José tuvo otros dos hijos más con Anel Noreña (Foto: Captura de pantalla)

Ante esta situación, Marysol emitió esta tarde un comunicado en donde se lee que a ella no le preocupa quedarse sin alguna pertenencia de su padre, sino el hecho de que a ella y a José Joel los están negando como descendencia del cantante;

“Sólo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Pero eso no es lo que me alerta. Finalmente las leyes son las que determinarán qué es auténtico y qué es apócrifo. Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámaras por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre sólo tuvo una hija”.

Marysol, como anteriormente ya había dado su postura ante las acusaciones de su hermana, repitió que lamenta la forma en que Sarita ha actuado desde antes de la muerte de su padre, “de forma incorrecta y engañosa, denostable y deleznable”, describió.

Marysol Sosa emitió un comunicado de prensa en donde tacha de incorrecto el comportamiento de su media hermana (Foto: Twitter/@VengaLaAlegría)

El pasado abril se dio a conocer que el interprete de La nave del olvido nombró como heredera universal a su ex esposa Anel Noreña, confirmando que no existe otro testamento mas que el que estaba en México y se leyó dentro del territorio de la nación.

Desde entonces, Sarita, la hija menor, ha dado a conocer que ella conocía las intenciones de su padre porque fue en compañía de ella que murió, por eso cuenta con otro testamento que habría dejado a su cargo en EEUU, donde el “Príncipe de la canción” pasó sus últimos días.

“Él murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, afirmó para el medio Suelta la Sopa el abogado de la menor de los Sosa.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

Tanto José Joel como Marysol han pedido a su hermana que muestre dicho testamento si es que en realidad existe, pues sostienen que José José sólo realizó uno en México y lo que ella está haciendo es luchar por el patrimonio del cantante sin documentos contundentes.

La herencia del patriarca consistiría de dos propiedades en Estados Unidos, según dijo el hijo mayor. Las regalías de los más de 300 éxitos del cantante estarían bajo la disquera con la que trabajaba, Sony Music, quienes habrían congelado las ganancias de José José después de que él firmó una carta poder en la cual nombró al sello discográfico director legal de sus regalías.

Marysol terminó su comunicado diciendo: “Agradezco a Dios que mi papá ya no continuó viviendo este tipo de comportamientos que tanto lamentaba”.

