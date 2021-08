“Va a acabar en el bote”: José Joel advirtió sobre Sarita Sosa y la herencia de José José

José Joel aseguró que su media hermana podría ir a parar a la cárcel si sigue actuando de esa forma en contra de él, su hermana Marysol y su madre Anel Moreña (Fotos: @josejoelofficial / @hoydia)

A casi dos años del fallecimiento de José José, sus hijos siguen disputándose su herencia y es que después de que Sara Sosa presentara en Estados Unidos una solicitud para que ella y su mamá administren la herencia de su padre, José Joel aseguró que él se enfrentará con su media hermana ante la ley por los presuntos delitos que está cometiendo.

José Joel nuevamente criticó las acciones de su hermana menor, Sarita, por intentar hacerse pasar por la única hija del “Príncipe de la canción” ante un juez de Miami, Florida, y aseguró que la también cantante estará tras las rejas si continúa luchando de esta forma por ser, junto a su madre, la administradora de la herencia de José José.

“Dice que nada más ella (Sara Sosa), que ni yo ni Marysol existimos. No sé si estaba queriéndose tantear a un juez, comprar a un juez allá (...) Amén de lo que tenemos que resolver personalmente, esta niña está ya infringiendo en delitos de una situación que te digo, sin meter las manos, va a acabar en el bote si insiste en seguirle mintiendo a la ley americana”, sentenció José Joel ante las cámaras de Hoy.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

Por las mismas razones y para detener que la solicitud de Sara proceda, el cantante está planeando ir a Estados Unidos para actuar y presentarse ante las autoridades correspondientes para presentar el testamento que realizó en México José José y para ellos mismos hacer presencia, ya que su hermana no los tomó en cuenta.

“Esta gente comenzó a burlarse del hecho de que ‘en México la ley ni existe’, no, sí existe y un testamento es aquí y en el mundo, entonces con base en eso, nuestros abogados nos indicaron que sí hay que buscar la manera de poder llegar y decir: ‘aquí estamos, los que dicen que no estamos. Aquí estamos, mi madre, mi hermana Marysol y yo’”, anunció el cantante.

Y es que el pasado julio se dio a conocer a través del programa Suelta la Sopa, que “las Saras” entregaron una declaración jurada ante un juez en Miami, Florida, en la que solicitaron ser ellas quienes administren la herencia de José José. Entre los papeles entregados, se encontraba un listado de los familiares del fallecido cantante; en la sección de “hijos” decidieron solamente escribir el nombre de Sara Salazar.

Sara Salazar y Sara Sosa escribieron únicamente sus nombres en la solicitud para ser ellas las únicas consideradas en ser las administradoras de la herencia de José José (Foto: Captura de pantalla)

Anteriormente, Sarita y su madre habían asegurado que el testamento que dejó el “Principe de la canción en México” no era válido, ya que ella contaba con otro que el cantante había dejado en Estados Unidos, siendo este el único válido.

Anel Noreña, la ex esposa del cantante que fue nombrada como heredera universal, aseguró que no se siente preocupada por las acciones de Sarita ya que todo el papeleo lo podría estar haciendo con documentos falsos, además ella está lista para tomar posesión de su herencia.

Hace un mes, la vedette detalló que sólo faltan unos requisitos para poder realizar el último paso y convertirse en la administradora de la herencia de José José, cosa que espera hacer de forma pública para celebrarla con los seguidores de su familia.

Anel Noreña aseguró no temer a las acciones de "las Saras" ya que ella se encuentra al corriente de su proceso para hacer posesión de la herencia de José José (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

Anteriormente la actriz, al enterarse de que la hija más joven de su ex esposo interpuso una solicitud en Estados Unidos para ser ella la heredera universal, aseguró que su intención no es dejar desamparada a Sarita, pero no estaría dispuesta a hacerse cargo de los gastos que una nueva disputa legal pueda acarrear.

“Yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga: ‘Anel, podemos arreglar las cosas sin tener que llamar a los abogados’. O como ellas quieran, pero ellas van a tener que pagar a los abogados porque de mi parte es lo que es”, dijo Noreña en entrevista con Sale el Sol.

