“Estaba muy grave”: Flor Rubio casi muere en su segundo embarazo

La periodista formó parte del programa "La Oreja" (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

Flor Rubio se encuentra conduciendo las secciones de noticias de entretenimiento en Venga la alegría y también está participando en el reality del programa, ¡Quiero cantar! y antes de su interpretación compartió un difícil momento de su vida.

Fue en una entrevista con Laura G donde la periodista habló de los problemas que tuvo al intentar tener a su primer bebé. “No podía quedar embarazada, yo tuve un matrimonio previo en donde hice todo por tener un hijo y nunca lo logré. Pasé por momentos muy duros, yo sí crecí pensando en ser mamá, entonces cuando no lo puedes lograr y miras a tu alrededor y tus hermanas, tus amigas, la gente a la que quieres hacer su vida y tener a sus hijos y tú estás de alguna manera vacía”.

De acuerdo con Martha Figueroa, la periodista recientemente tuvo una discusión con Miguel Bosé cuando lo entrevistó (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

Rubio aseguró que tuvieron que pasar cuatro años para que finalmente pudiera concebir a su hija Flori, con su ahora esposo Rafael. “Creí que no podía, pero después me embaracé de la forma más natural que cualquier mujer, sin ningún tratamiento [...] Nos habíamos ido de vacaciones a esquiar y al regreso volví a trabajar y de pronto no vino la regla y yo dije: ‘cómo?’, me hago la prueba casera y era positiva, no te imaginas, comencé a llorar, como una Magdalena se agolpó todo lo que había vivido en años anteriores, lo que había sufrido y batallado”.

La conductora reveló que para su segundo hijo, Rafael necesitó mucho tiempo para tomar la decisión. “Me tardo en embarazar por segunda vez porque Rafael ya tenía otros hijos y entonces para él era difícil tomar la decisión de tener un hijo más”.

Flor Rubio pudo convertirse en madre en dos ocasiones (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

Rubio detalló la razón por la que su vida estuvo en riesgo. “Yo estuve a punto de morir cuando nació Rafa. Tuve un problema que se llama atonía uterina que es que el útero no se contrae y comencé a desangrarme después del parto, que además fue un parto súbito porque desde que subí al coche hasta el hospital el bebé prácticamente se estaba saliendo. Inmediatamente expulsé a mi bebé; sin anestesia, natural. Todo parecía divino”.

Cuando Flor llegó al hospital, seguía desangrándose y este hecho preocupó a los médicos. “Nace Rafa, empiezo a oír que todo mundo está alerta en el quirófano y me duermen porque me estaba desangrando. A mi esposo le pidieron que llamara a mi mamá, a mis hermanas, que vinieran, que las alertaran porque estaba muy grave y que todo podía pasar. Lograron salvarme la vida”.

Flori, hija de la periodista, ya tiene 16 años de edad (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

En julio de 2020, la periodista se contagió de COVID-19. Fue a través de un enlace en Venga la alegría donde la conductora habló sobre su estado de salud. “Fui positiva ante esta enfermedad, estoy bien, los síntomas son leves y lo principal es salir adelante”.

En su cuenta de Twitter agradeció los comentarios de apoyo. “Estoy bien, mi familia y yo estamos en manos de Dios. Superaremos este virus”. A partir de ese momento, Rubio se mantuvo activa en la emisión a través de enlaces en vivo.

La periodista estuvo más de tres semanas aislada en su casa y para el 10 de agosto ya había regresado al matutino. En su cuenta de Instagram compartió entonces una foto en compañía de Horacio Villalobos y Anette Cuburu.

“Después de 24 días fuera del foro de @vengalaalegriatva hoy estoy de regreso en la Zona de espectáculos completamente recuperada. ¡Gracias, Dios mío!”, escribió.

