Miguel Bosé enfureció contra Flor Rubio y Martha Figueroa reveló el motivo

Según Figueroa, Miguel Bosé llamó "so pendeja" a Flor Rubio (Foto: Cuartoscuro)

El reality show La Voz México 2021 no ha llegado a la pantalla de televisión aún y ya está dando mucho de qué hablar, aunque no precisamente por alguna novedad en el formato o por el talento de los participantes interesados en convertirse en el o la cantante más destacada de la emisión, sino por la polémica que envuelve a uno de los coaches.

Y es que se ha confirmado que los cantantes que formarán los equipos a competir y se encargarán de guiar el talento vocal de los concursantes estará conformado por Jesús Navarro, integrante de Reik; la cantante María José, quien actualmente es coach de La Voz Kids, la ex Timbiriche Edith Márquez y el veterano Miguel Bosé, siendo este último quien ya ha comenzado a causar revuelo.

Fue la periodista Martha Figueroa quien reveló un aspecto escandaloso que sucedió hace unas semanas, cuando, a decir de la conductora del programa Con permiso, se llevó a cabo la grabación ante la prensa de avances promocionales y entrevistas con los coaches para preparar material audiovisual a difundir antes del estreno, que se prevé ocurrirá el próximo mes de junio.

Desde hace meses, Miguel Bosé ha causado críticas por su postura contra el uso del cubrebocas y la difusión de "teorías de la conspiración" (Foto: Europa Press)

Figueroa recalcó en el programa que conduce junto a Juan José Origel que la premura de grabar promocionales con tanta antelación se debió a que los cantantes involucrados ya tienen una agenda contemplada para asuntos laborales y viajes en los próximos días, por lo que hace un par de semanas pudieron coincidir en una ocasión especial para convivir con la prensa.

Reveló la presencia en el evento de “una conductora a quien llamaré Flor R.” en clara alusión a Flor Rubio, hecho que generó las muecas de rechazo de Origel, quien es sabido que no tiene buena relación con la periodista de la “zona de espectáculos” de Venga la alegría.

“Que la ira no te ciegue porque lo que te voy a decir está increíble”, le advirtió Martha a su compañero, quien contestó “Me paro y me voy”.

Martha aseguró que Flor Rubio se puso a llorar ante el staff de La Voz México (@figuerolas)

Martha aseguró que Flor Rubio fue una de las primeras periodistas en la fila para entrevistar a Miguel Bosé, con quien la dinámica se desarrolló con normalidad, hasta que la periodista de TV Azteca les preguntó a los coaches que a quién le dedicaban este proyecto.

“Toda la entrevista iba enfocada en los proyectos, el programa, entonces Flor R. les pregunta a los coaches ‘¿a quién le dedican este trabajo?’, entonces cada uno, ‘a mi familia, a mi perrito, a mis hijos...’”, aseguró.

Figueroa contó que Flor se dirigió a Miguel Bosé ante su respuesta: “Ay, pensé que ibas a decir que se lo dedicabas a tu madre recién fallecida”, hecho que desató la ira del español:

Miguel Bosé se ha puesto de un furioso, enojadísimo y le dice Pendeja, y le empezó a gritar

Flor Rubio y Juan José Orige no mantienen una buena relaciónl (Foto: Instagram@florrubiooficial/@juanjoseorigel)

“Entonces Flor no sabía cómo salir del paso y se pone a llorar. Le gritó horrible Bosé y la otra se puso a llorar”, contó la conductora ante las risotadas de Origel.

“No sabes el ambiente todo tenso, y ella pensó que, si lloraba, Bosé le iba a decir ‘bueno, ya’, pero no, Miguel se enojó más y le dijo, ‘¿qué pensabas hacer con ese zarpazo? ¡qué bajo has caído’, so pendeja”.

Martha aseguró que el cantante de Amante bandido se enojó tanto que decidió suspender su participación en el acto de promoción y ya no atendió a los reporteros que hacían fila para poder entrevistarlo. Dijo que sólo se pudo disculpar con sus compañeros coaches: “Perdónenme por favor por este mal momento que les hice pasar, pero en mi vida quiero volver a ver a Flor R.”, finalizó la periodista.

SEGUIR LEYENDO: