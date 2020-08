Flor Rubio apoyó a Erika Buenfil en su conflicto con “Pepillo” Origel: “Menos crueldad, más humanidad”

Flor Rubio (d) opinó sobre la controversia entre Erika Buenfil y Juan José Origel (IG: erikabuenfil50/juanjoseorigel/florrubiooficial)

Flor Rubio, periodista y presentadora del programa Venga la alegría, mostró su respaldo a Erika Buenfil en la batalla verbal que sostiene contra Juan José “Pepillo” Origel.

A través de un video en su canal de YouTube, Rubio hizo referencia al conflicto entre la actriz y el conductor.

Y es que Buenfil se lanzó en contra de “Pepillo” por, supuestamente, haber hablado mal de su hijo Nicolás.

Rubio recordó lo dicho por Buenfil y cómo la lastimó Origel con sus dichos.

Flor Rubio mostró su total apoyo a Erika Buenfil (IG: florrubiooficial)

“Cuando los comentarios rebasan la línea de la ética y lo correcto siempre hay que dar un paso atrás. Fue muy cruel para Erika Buenfil, ella no está de acuerdo de que se hable despectivamente de su hijo”, comentó Rubio, quien se encuentra trabajando desde casa para Venga la alegría porque fue una de las presentadoras de la emisión de TV Azteca contagiada de COVID-19.

“Hay que tener mucho cuidado , en este oficio del periodismo es fácil equivocarse, es fácil cruzar la línea del respeto, es fácil ir a la difamación, es fácil rayar en lo cruel y lastimar a otras personas ”, señaló la periodista.

Destacó la labor de Buenfil en TikTok, en donde es considerada una “reina”.

“Se atrevió a dar un paso adelante, no le tiene miedo a nada en esa red social. Después deperder una exclusividad en Televisa tuvo la fuerza para levantarse”.

Buenfil se lanzó contra Origel por haber hablado de su hijo Nicolás

Hacia el final de su comentario habló de cómo Buenfil ha sacado sola adelante a su hijo y emitió una frase que parecía llevar dedicatoria a Origel: “Menos crueldad, más humanidad, es lo que se pide en el periodismo de espectáculos”.

Como se recordará, Flor Rubio tiene un conflicto legal con Origel desde 2016, cuando una revista filtró unos audios en los que “Pepillo” daba a entender que la periodista se habría acostado con varios hombres para llegar a obtener un buen puesto laboral.

“Hoy me tocó estar en la controversia, en boca de quien yo consideraba un amigo”, dijo en aquel entonces Flor.

Origel respondió a las declaraciones de Buenfil

Buenfil también lamentó los recientes comentarios de Origel sobre su hijo porque lo consideraba un amigo, pero no piensa perdonarlo.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”, dijo la actriz a Fernanda Familiar.

“Búrlate, que si estoy gorda o flaca, a eso estoy expuesta, yo misma me burlo de mí; pero por qué tenían que tocar tantos puntos... Me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo”.

El presentador retó a la actriz a que le demostrara que ha hablado mal de su hijo

Origel no se quedó callado y retó a Buenfil a que le demostrara que habló mal de su hijo, además lamentó que los seguidores de la actriz lo estén amenazando de muerte o con matar a sus perros.

“No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí, de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil”, continuó Origel, quien lamentó el odio que se desató en su contra.

“Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”.

