Cuál fue la petición que Alejandra Guzmán le hizo a Frida Sofía a pesar de seguir peleadas

Alejandra Guzmán realizó un desnudo(Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Alejandra Guzmán y Frida Sofía continúan sin relacionarse, sin embargo, ante este contexto aunado a las denuncias que la hija de “La Reina de Corazones” ha interpuesto hacia su madre y su abuelo, Enrique Guzmán, la cantante decidió pedirle algo a la joven.

Fue en entrevista con Maxine Woodside, donde la intérprete intentó evadir el tema referente a Frida, sin embargo, pidió porque la modelo se diera cuenta de que ella, al ser su madre, realmente la quiere.

“Yo creo, que algún día [Frida Sofía] tendrá lucidez y podrá darse cuenta de quién la ama en realidad y quien siempre la ha amado en realidad. Estoy muy tranquila y le pido mucho a Dios siempre que pase eso”, dijo para el programa de radio Todo para la mujer.

De igual forma ahondó que, a pesar de los difíciles momentos por los que ha atravesado ella y su familia, se encuentra sanando e intenta estar lo mejor posible, ya que ella sabe “la verdad”.

La rockera pidió que su hija tenga lucidez pronto (Foto: Instagram @laguzmanmx)

“Estoy muy bien, a pesar de todo, he sacado fuerza de este dolor, he sacado recuperación, he sacado valentía y valor y fuerza, fortaleza, cosas que conozco y sé ponerle una buena cara a la adversidad y conozco la verdad, que también la verdad me da mucha paz”, externó Alejandra Guzmán.

Cabe mencionar que el motivo por el cuál la cantante de Mírala, Míralo acudió al programa de Maxine fue para promocionar su aparición en la serie El Juego de las llaves y hablar sobre la polémica escena de desnudo que hizo.

Muy fuerte cuando hice la escena de mi desnudo, la verdad es que no pensé que me pusiera tan nerviosa. Me pusieron ahí una como mariposita que con el nervio empecé a sudar y ya salió volando la mariposita y dije: “bueno, ya me voy a soltar para que se vea natural la escena”.

No obstante, a pesar de lo complicado que fue mostrarse al natural ante las cámaras, la Guzmán destacó que fue un momento importante y que ella está a gusto consigo misma.

“Amo mi cuerpo a pesar de todo lo que le ha pasado con estas cicatrices y creo que hay que recuperarse de tantos tabús que a uno le meten en la cabeza [...] hay que ser feliz con lo que uno tiene”, añadió.

la cantante de Mírala, Míralo acudió al programa de Maxine fue para promocionar su aparición en la serie Juego de las llaves(Cortesía: VLA)

Recientemente, el cineasta Roberto Fiesco, quien es el encargado de la producción de El juego de las llaves, compartió con Ventaneando cómo fue que Alejandra se enfrentó a un reto tan complicado después del impacto que dejó en su cuerpo esta experiencia que casi la llevó a la muerte.

“Fue un momento muy íntimo y muy fuerte para todos. Ella es una mujer siempre expuesta, digamos, siempre abierta a flor de piel y esto me parece que genera un montón de confianza en todo el crew”, aseguró.

Añadió que para todos fue muy enriquecedor ver a Guzmán actuando ya que es una mujer que intenta ser lo más profesional posible y que se esfuerza por hacer las cosas de manera correcta.

“Ella es muy franca como siempre, ella es muy frontal y lo hizo todo de una manera estupenda, profesional, no es de las actrices que va a checar el monitor a ver cómo me veo, es una actriz que confía en la directora, que era Kenia Márquez, para hacer la escena”, comento Fiesco.

