Vanessa Guzmán presumió su espectacular figura durante certamen de fisicoculturismo en Puerto Vallarta

Vanessa Guzmán participó en certamen de fisicoculturismo (Foto: Capturadepantalla/IG @Chicofarandula)

Vanessa Guzmán ha sido fuertemente criticada por su entrada al mundo fitness y dejar el “delicado” look que mostraba en su participaciones de televisión para ahora deslumbrar su ejercitado cuerpo en certámenes de fisicoculturismo.

No obstante, a pesar de los ataques constantes, la artista no se ha dado por vencida en realizar lo que le apasiona y compartió con sus seguidores su primera competencia en esta modalidad, la cual se desarrolló durante el certamen Vallarta Body Fit, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Vanessa no sólo dio algunos vistazos de cómo sería su atuendo para dicho concurso, sino que hizo un minuto a minuto de los momentos previos a su participación.

“Como pueden ver, ya cada vez más lista con mi joyería [...] a todos gracias por sus comentarios, estamos aquí en backstage esperando que arranque la final femenil, estamos todavía en la etapa final del campeonato de los hombre, así que seguiremos nosotros”, dijo la actriz mientras presumía un maquillaje muy bien hecho y unos largos pendientes.

De igual forma, aprovechó para agradecer a sus fans por el apoyo que le han externado durante este tiempo de preparación.

Vanessa Guzmán participó en certamen de fisicoculturismo (Foto: Capturadepantalla/IG @Chicofarandula)

“No me queda más que decirles a todos gracias por su apoyo, sus muestras de cariño, estoy feliz de esta experiencia, me encanta lo que estoy viviendo y eso es lo más importante. Se llegó el día, se llegó el momento y pues ya les estaremos compartiendo un poco más de todas las actividades”, destacó.

Asimismo, en un video compartido por @chicofarandula puede observarse la participación de Vanessa durante este concurso y, con un espectacular bikini turquesa, la artista mostró un cuerpo muy trabajado y definido.

Cabe recordar que Vanessa Guzmán se ha visto envuelta en un sinfín de comentarios negativos respecto a su aspecto físico. Y es que usuarios de redes sociales no paraban de arremeter contra su figura musculosa que ha sido efecto de un trabajo amplio de ejercicio por parte de la artista. No obstante, la ex concursante de Miss Universo decidió levantar la voz y callar a todos los que la han criticado.

A mediados de julio, Guzmán detuvo los mensajes ofensivos que le estaban lloviendo a cántaros desde sus redes sociales. En primer lugar, la actriz se dirigió sobre un comentario donde un internauta dijo que había un límite entre mejorar el cuerpo y perder los rasgos normados de las mujeres.

La actriz fue criticada por su físico (Foto: IG @vanessaguzmann)

“Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, sentenció el seguidor.

“Lo CUIDADO, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda MONA SE QUEDA!!... y si algo se me pierde...no importa, me encuentra sin buscarla”, dijo Vanessa ante el comentario negativo.

Asimismo, Guzmán subió un video a su cuenta en donde aseguró que ella era muy disciplinada con el ejercicio y tenía muy claro lo que quería lograr. También dirigió un mensaje a quienes la apoyaban y a sus haters.

“Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, que me conoce y sabe mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que me odia y me triplica, gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: