Cómo identificar páginas “antifraudes” falsas que ofrecen asesoría legal

Un hombre visiblemente estresado trabaja solo frente a su computadora en la oscuridad de la noche, con la luz de su lámpara iluminando su rostro y la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una advertencia directa: las páginas o perfiles de internet que se presentan como “antifraudes” y ofrecen supuesta asesoría legal inmediata pueden ser sitios falsos creados para obtener dinero o datos personales de los ciudadanos.

El mecanismo es sistemático. Los delincuentes replican la apariencia de portales institucionales con logotipos, lenguaje oficial e imagen gubernamental para generar confianza, tal como ocurrió con el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cuyo portal fue suplantado para cobrar trámites inexistentes.

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¿Cómo reconocer una URL falsa antes de ingresar?

El primer punto de verificación es la dirección web. Una página legítima del gobierno mexicano opera bajo el dominio gob.mx y utiliza el protocolo https:// —con la letra “s” al final—, lo que indica que la conexión está cifrada con un certificado de seguridad.

Los sitios fraudulentos suelen alterar mínimamente la dirección original: reemplazan letras por números (como “0” en lugar de “o”), añaden guiones, duplican caracteres o agregan palabras como “seguro”, “oficial” o “legal” al nombre del dominio. Antes de ingresar cualquier dato, la recomendación de NordVPN es revisar la URL con detenimiento y escribirla directamente en el navegador en lugar de acceder desde un enlace recibido por mensaje.

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Una persona adulta, sentada en silencio frente a su computadora portátil en casa, parece sumida en la reflexión mientras trabaja, destacando la quietud y el aislamiento del ambiente doméstico minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de alerta dentro del sitio

Una vez dentro de la página, el diseño revela la trampa. Los portales falsos presentan imágenes de baja resolución, errores ortográficos, botones mal colocados o secciones clave ausentes —como “Contáctenos”, “Aviso de privacidad” o “Acerca de nosotros”—, según advierte EasyDMARC.

Otra señal determinante es la antigüedad del dominio. La herramienta Whois Lookup, de acceso gratuito en línea, permite conocer la fecha de creación de cualquier sitio web. Los expertos en ciberseguridad señalan que los portales fraudulentos suelen tener apenas días o semanas de existencia al momento en que contactan a sus víctimas.

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El lenguaje de urgencia como herramienta de manipulación

Los estafadores emplean frases de presión para que el usuario actúe sin verificar. Mensajes del tipo “su trámite vencerá en 24 horas” o “actúe ahora para evitar consecuencias legales” son recursos deliberados para impedir que la persona consulte fuentes oficiales antes de entregar su información.

Kaspersky advierte que el 35 por ciento de los mexicanos no sabe reconocer un sitio web falso y que el 11 por ciento desconoce cómo verificar si una página es legítima. Esa brecha de conocimiento es precisamente la que explotan estas plataformas.

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Una persona adulta se sienta sola frente a una computadora portátil encendida en una habitación oscura, apenas iluminada por la pantalla y una lámpara tenue, evocando una sensación de aislamiento y trabajo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que ningún portal oficial pedirá jamás

La FGR y las autoridades de seguridad son categóricas en este punto: ningún servidor público está autorizado para solicitar pagos, depósitos o transferencias a cambio de realizar trámites, agilizar servicios o brindar asesorías. Cualquier solicitud de ese tipo constituye un intento de fraude o un acto de corrupción.

Los portales gubernamentales legítimos tampoco solicitan contraseñas, códigos de verificación bancaria ni la instalación de programas o aplicaciones descargadas desde enlaces enviados por mensaje. Si un sitio que se presenta como “antifraude” pide alguno de esos datos, es una señal inequívoca de que se trata de una trampa.

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Si una persona ya ingresó datos en un portal de dudosa procedencia, la primera acción es cambiar de inmediato las contraseñas de sus cuentas bancarias y de correo electrónico. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recomienda también cancelar las tarjetas comprometidas y congelar el crédito para impedir que los estafadores abran cuentas nuevas a nombre de la víctima.

El siguiente paso es denunciar. En México, los reportes de fraude digital se presentan ante la FGR a través del portal gob.mx/fgr, o bien ante la Unidad Cibernética de la SSPC al número 800 77 242 37 o al correo reportes.ciber@sonora.gob.mx. No reportar el incidente permite que el mismo sitio continúe operando y victimice a más personas.

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Una mujer visiblemente ansiosa trabaja en su computadora desde casa, mientras habla por teléfono y un niño pequeño llora desconsoladamente en el fondo, simbolizando los retos del teletrabajo y la conciliación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo verificar la autenticidad de un portal antes de confiar en él?

Una práctica preventiva consiste en buscar el nombre del sitio en motores de búsqueda junto con palabras como “fraude” o “estafa”, para identificar si otros usuarios ya lo reportaron. Plataformas como Safe Browsing Site Status de Google también analizan una dirección web y notifican si está clasificada como insegura.

Para trámites o denuncias relacionadas con la FGR, el único canal verificado es fgr.org.mx. Cualquier otro dominio que utilice el nombre de la institución sin esa terminación oficial debe tratarse como sospechoso hasta que se compruebe lo contrario.

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