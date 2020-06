Vanessa Guzmán publicó una oración contra la envidia como respuesta a declaración de Cynthia Klitbo

La actriz y conductora, Vanessa Guzmán, respondió a las declaraciones de su colega Cynthia Klitbo en el que ésta última se refirió a Vanessa como una persona que es muy soberbia. Guzmán respondió a través de una publicación en su perfil de Instagram:

Cynthia Klitbo refirió tener problemas con Guzmán debido a su actitud “soberbia”, diciendo que Vanessa tiene “poco talento para tanta soberbia”, lo cual fue apoyado por otras actrices como Julissa y Violeta Isfel, con quienes también tuvo conflicto la actriz debido a su comportamiento.

Klitbo en especial, se refirió que durante su participación en la telenovela “Atrévete a Soñar”, en donde actuó junto con Danna Paola y por supuesto, con Vanessa Guzmán. En particular, Klitbo dijo lo siguiente:

Sólo hay una persona con la cual yo no entiendo que está trabajando otra vez, Vanessa Guzmán. Es el ser más despreciable con el que he trabajado (...) No podíamos dirigirle la palabra, bueno, a mí me valía. La producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir y había hecho tres trabajos, se sentía estrella