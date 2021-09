El nuevo look de Lyn May: cómo reapareció la vedette a sus 68 años

Lyn May aseguró que ahora ya se acepta tal como está (IG: lyn_may_)

Lyn May sorprendió a sus seguidores con su nuevo corte de cabello y un colorido maquillaje en su última publicación en su cuenta de Instagram.

En la descripción de la fotografía se lee: “¿Podrán con tanto? Los quiere su amiga #LynMay”, al presumir su nueva imagen.

La vedette añadió otros comentarios dentro de su publicación: “Soy muy iconic y la que soporte”.

En las fotografías se le puede observar con un corte de cabello tipo “Bob” con fleco, además de un colorido delineado de ojos color verde combinado con sombras color rosa pastel y un labial color rojo para completar el glamuroso look.

La publicación se hizo viral rápidamente y actualmente cuenta con más de 11,270 likes en Instagram y miles de comentarios con cumplidos para la vedette.

(Foto: Instagram: @Lyn_May_)

La actriz de 68 años de edad, se ha visto envuelta en una polémica, después de hacer público su embarazo de dos bebés varones, producto de la relación que tiene con su actual pareja: Marcos Hernández, mejor conocido como; Markos D1.

“Yo estoy muy bien, sí tuve de mareos y esas cosas, pero todo natural”, comentó la protagonista de Tívoli para Suelta la Sopa, al ser cuestionada sobre su embarazo.

“Estoy bien, estoy muy bien. Todo está perfectamente bien. Haciendo ejercicio y viviendo la vida tranquila y contenta y feliz, aprovechando los últimos años que nos quedan porque la pandemia está en chino”, expresó la vedette.

Foto: @lyn_may_

“Lo que quiero, si me van a hacer un baby shower, voy a querer puros perfumes de Chanel y bolsas de Chanel, todo de Chanel, si no, no entran al baby shower”, pidió la actriz al ser cuestionada sobre su baby shower.

Debido a la contradicción e información falsa de la noticia, los medios y sus seguidores han puesto en duda el embarazo de la bailarina, pues el mes pasado, la actriz desmintió que era verdad, pues sólo buscaba que la gente pasara un buen rato en tiempos de pandemia.

Días después compartió la fotografía de un ultrasonido y afirmó que el sexo del bebé que espera se trataba de un varón.

FOTO: Instagram/@lyn_may_

Sin embargo, el embarazo de Lyn May no le ha impedido mostrar su talento en el baile, pues aunque su aparición fue muy corta, la actriz participó en el popular reality: Quiero cantar de Venga la Alegría.

“Me ponen trabas y trabas, eso quiere decir que no les gusto. No les gusta que Lyn May esté en este programa. Yo siento que el productor ya tiene su ganador y no voy a hacer el ridículo”, comentó la actriz ante su salida del programa.

La vedette sorprendió al publico al confesar que la producción no le permitió cantar el tema que ella quería, aunque ya tienen nuevos proyectos en puerta.

(Foto: lyn_may_ / Instagram)

“Querido público: solo quiero aclarar que yo me fui de #vengalaalegria. No se me permitió cantar los temas que yo queria. Pero muy pronto vuelvo con mi gira para que me vean en vivo y directo. Les deseo la mejor suerte a todos los participantes de #quierocantar siempre” se leía en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“El público me apoya, todo el mundo me apoya. Me dicen: ‘qué bonito cantaste’, ‘fuiste la mejor’. Me levanto a las 5 de la mañana para que me pongan 7, por favor, tengo 40 años de carrera” comentó Lyn May molesta.

